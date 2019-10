A recuperar el trono

En un intento de reconciliación con el ciclismo, la fronteriza Fernanda Polanco regresará a competir a la carrera Chupacabras en su edición XXIII, que se realizará hoy sábado, luego de que la ciclista no compitiera en este evento desde 2016, cuando se quedó con el primer lugar por segunda ocasión consecutiva.

Luego de tres meses de inactividad, la ciclista volverá a la bicicleta y a la montaña para tratar de conseguir nuevamente las coronas que consiguió en 2015 y 2016 a los 17 años.

“Ansiosa por competir; este fue un año demasiado ocupado de carreras, tengo desde los cinco años compitiendo dos o tres veces por mes cada año”, dijo Polanco Domínguez.

El motivo del breve receso para la ciclista fue, de acuerdo con sus palabras, necesario.

“Hubo un punto en el que dije: tengo que descansar un poquito, me fastidié un poquito del ciclismo, más vale bajarle ahorita antes de odiarlo, no es un deporte que quiero odiar”, confesó la deportista.

A pesar de solamente contar con dos semanas de entrenamiento para esta edición, Silvia Fernanda se declaró lista para competir en Chupacabras 2019.

“¿Para qué miento?, la carrera del Chupacabras es un intento para iniciar de nuevo, de retomarlo con ganas y para recordarle a las piernas cómo pedalear”, confesó.

La pedalista obtuvo su primer campeonato en el Chupacabras en la edición XIX al terminar el recorrido con un tiempo de 4:54:38 horas. Su segundo título, en la edición XX, lo obtuvo al detener el cronómetro en 5:16:17 horas.

“Es bonito, cada logro es bonito y más porque es aquí en mi ciudad y es un evento tan grande, tan demandante, en Ciudad Juárez”, expresó.

Después de dos años, Polanco estará de regreso en la Carbonífera para mostrar su talento y recuperar el trono, pues por cuestiones de calendario no pudo competir en 2017, cuando la michoacana Fátima Hijar se quedó con el primer lugar, ni en 2018, edición que la jalisciense Patricia Vázquez ganó.

Consciente de que la poca preparación para este evento pueda afectarle, la ciclista con doble nacionalidad confía en hacer un buen papel en esta carrera.

“El objetivo es terminar contenta el recorrido, terminar sin calambres y entera, porque tengo tiempo sin subir montaña. Me gustaría terminar en menos de seis horas”, comentó.

Una de las ventajas con las que cuenta y que destaca la fronteriza es que está familiarizada con las pistas de este evento, lo que podría mejorar su actuación.

“Tienes que administrar tu tiempo, tus comidas, tus piernas. Es un beneficio saber dónde le puedes pisar y saber dónde te guardas para no desgastarte por completo”, explicó.

Por último, Fernanda habló sobre la temperatura que se pronosticó para esta mañana, pues aparentemente el clima fresco estará presente y el sol no tendrá tanta intensidad.

“El clima es un gran factor, el sol aquí cala mucho y entonces te deshidratas más fácil, si el clima está fresco te puede ayudar a que el desgaste sea menos rápido”, comentó.