A Pollitical Candy V gana el All American Derby

A Pollitical Candy V y Political Rose fueron cómodos ganadores de dos de las carreras más importantes de caballos cuartos de milla tresañeros que se corrieron ayer en el hipódromo Ruidoso Downs, consolidando sus posibilidades de campeonatos de fin de año.

A Pollitical Candy V, con la monta de Juan Pulido, ganó su quinta carrera consecutiva al triunfar en el All American Derby G1 con bolsa de 808 mil 264 dólares, la carrera más rica de Ruidoso Downs para caballos tresañeros.

PUBLICIDAD

Entrenado por Santos Carrizales Jr., A Pollitical Candy V ($6.20) salió bien en la carrera de 440 yardas y aceleró en las últimas 150 yardas para ganar por un cuerpo y tres cuartos con un tiempo rápido de 20.84 segundos.

Hijo de Apollitical Jess y la yegua Rock Candy SA, A Pollitical Candy V ganó en julio el Rainbow Derby en Ruidoso Downs.

Delight Us All (favorito 37-1) terminó segundo lugar, una cabeza por delante del favorito 9-1 Lethal Avenger. Bomb Cyclone, otro de los favoritos para ganar, se tambaleó ligeramente en la salida desde el poste interior, pero se recuperó rápidamente. Bomb Cyclone no pudo mantener el ritmo en las últimas 100 yardas y terminó cuarto en su segunda apertura de 2022.

Bomb Cyclone ganó en Los Alamitos Two Million Futurity en diciembre pasado.

A Pollitical Candy V, caballo castrado que corre para Sammy Valeriano, ganó el Ruidoso Invitational en junio, carrera de consuelo del Ruidoso Derby. Más tarde ganó su prueba y la final del prestigioso Rainbow Derby en julio y fue el clasificado más rápido para el All American Derby después de ganar una de las ocho pruebas el 21 de agosto.

Ganador de 9 de 18 salidas, A Pollitical Candy V suma ganancias por 731 mil 309 dólares y es uno de los principales contendientes por el título de campeón castrado tresañero.

Este domingo también se corrió el All American Oaks G1 con bolsa de 460 mil 963 dólares y 440 yardas, para yeguas tresañeras, y la ganadora fue Political Rose con la monta de Jesús Ríos Ayala para el entrenador Monty Arrosa. En segundo lugar, un cuerpo y medio detrás, llegó Miss Beth Dutton y en tercero Relentless Gal.

Political Rose es hija de Apollitical Jess y la yegua Cartel Rosie y recorrió las 440 yardas en 21.10 segundos.

All American Derby

Primero cuatro en cruzar la meta

1 A Pollitical Candy V

2 Delight Us All

3 Lethal Avenger

4 Bomb Cyclone