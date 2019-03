Después de una pausa de seis años el futbol soccer profesional está de regreso en El Paso con el debut esta noche del Locomotive FC en la máxima categoría del USL Championship 2019. Los Patriotas de El Paso jugaron hasta el 2013 en la Liga Premier de Desarrollo de la USL. Bajo la dirección del entrenador inglés Mark Lowry y con el delantero paseño Omar Salgado con la misión de ser el goleador del equipo, la máquina fronteriza tendrá como primer rival al OKC Energy FC sobre la cancha del Southwest University Park, que hoy lucirá un lleno en sus tribunas luego de que la directiva anunció el jueves que el boletaje para este partido se agotó. Durante la pretemporada el Locomotive disputó siete partidos de preparación, entre ellos uno contra los Bravos de la Tercera División y terminó con un saldo de cuatro victorias, dos derrotas y un empate. Sin embargo, las derrotas se presentaron ante equipos de la misma USL, el también equipo de expansión New Mexico United y, apenas la semana pasada, contra el Oklahoma City Energy FC, misma escuadra que enfrentará esta noche. El entrenador Lowry declaró durante los partidos de preparación que el equipo necesitaba tener una mejor relación sobre la cancha, así como presentar más calidad a la hora de atacar, lo cual deberá reflejarse hoy. Para Omar Salgado, que fue el primer jugador en ser fichado por Locomotive, es un orgullo jugar en la ciudad donde nació y que lo vio crecer, pues podrá hacerlo frente a sus amigos y familiares. Además destacó el estímulo que representa para los niños de la frontera contar con un equipo profesional. “Yo desde chico soñaba que algún día El Paso tuviera un equipo, entonces esto abre las puertas para miles y miles de niños de la ciudad para soñar que algún día puedan llegar a jugar en un equipo como Locomotive.” El paseño de 25 años de edad estuvo a préstamo la temporada pasada con Las Vegas Lights, también en la USL, por lo que ya conoce el nivel de esta liga. “La verdad que el nivel de la liga los va a sorprender a muchos, creo que mucha gente tiene la imagen de que Estados Unidos todavía no está al nivel de México, pero en realidad ya está a la par, la MLS ha crecido muchísimo y junto con la MLS ha crecido la USL y bueno, se puede ver con todos los equipos que ya existen en esta liga.” Llamado a ser el romperredes de la oncena paseña, Salgado no se fija una cuota de goles, “sino tratar de hacer el mayor número posible y ayudar al equipo en el terreno de juego.” Otro paseño que llamó la atención desde su llegada al equipo es Louis Herrera, a quien el cuerpo técnico vio primero en el torneo Alianza de Futbol y después en las pruebas que organizaron y a las que lo invitaron para verlo más de cerca. En enero, Herrera recibió una llamada para que se presentara en las oficinas del club a firmar su contrato y de esa manera ver cumplido su sueño de niño: ser futbolista profesional. “Se siente muy bien porque siempre ha sido mi sueño desde pequeño, ser futbolista profesional, y ahora que se me dio la oportunidad no la voy a dejar ir, la voy a aprovechar en todo momento y a seguir trabajando día a día”, declaró Herrera.