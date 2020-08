A picar piedra

Cortesía

Con la mira puesta en el máximo nivel del futbol americano, el chihuahuense Fernando Reyes cumple un sueño al formar parte del roster oficial de los Mineros de UTEP para competir en la temporada 2020 en la Conferencia USA de la división 1 de la NCAA.

El liniero defensivo de 21 años portará el número 98 en su jersey naranja y está listo para iniciar su camino en el futbol americano colegial de Estados Unidos el 5 de septiembre, cuando los Mineros reciban en el Sun Bowl a la Stephen F. Austin University, en punto de las 7 de la tarde.

Será el segundo año del chihuahuense con la universidad paseña, pero el primero en el que formará parte en el primer cuadro, pues en su etapa de novato se mantuvo en el segundo equipo y no tuvo actividad en la temporada 2019.

“Gracias a mi trabajo y esfuerzo diario en cancha y gimnasio, logré subir al primer cuadro, por lo que se cumple un gran sueño en busca de mi meta de llegar al siguiente nivel, la NFL”

Con una estatura de 1.90 metros y un peso de 125 kilogramos, el chihuahuense espera aportar su granito de arena en la línea defensiva de los Mineros.

“Yo soy un guerrero y me gusta ser inspirador y motivador, además en el juego me considero una persona de complexión grande y pesada, ideal para la posición; como un extra, cuento con velocidad, fuerza y agilidad, algo que muchos linieros no tienen”, explicó el liniero defensivo.

Sus inicios en el deporte de las tacleadas fueron a los 12 años, con el equipo Águilas en la categoría Ardilla, pero el chihuahuense admitió que antes de practicar futbol americano su infancia y adolescencia estuvo ligada con otro deporte.

“En mi niñez y juventud, mi pasión fue el basquetbol, deporte que jugaba mi papá, incluso en el año del 2014 obtuvimos para Chihuahua la medalla de oro en la Olimpiada Nacional y fue el mismo basquetbol el que me abrió las puertas para estudiar el high school aquí en El Paso”.

Mientras estudiaba en esta frontera su vida deportiva dio un giro y fue cuando comenzó a practicar de lleno el futbol americano.

“Fue hasta el tercer año que un coach de Mineros me vio y me invitó a realizar ‘try outs’, los cuales hice en mi cuarto y último año de high school, consiguiendo quedarme en el equipo y en mi primer año como freshman estuve de segundo cuadro y no tuve participación”.

Fernando cuenta con beca completa en UTEP que le da derecho a estudiar sin costo, además de obtener servicio médico, alimentación, dormitorios, ropa entre otros beneficios.

Reyes reconoció que existe mucha emoción por lo que viene, la exigencia es muy grande, ya que llegó la hora de la verdad de abrir los ojos y saber el nivel con el que cuenta y hasta donde podría llegar.

Debido a la pandemia los Mineros entrenan divididos en grupos y horarios; la línea defensiva en la que Reyes pertenece practica todos los días con 15 personas a partir de las 6:30 de la mañana.

“Sigo aprendiendo aquí de los pequeños detalles que harán superarme y mantener el lugar al que he llegado y para ello hay que tener una mente dura que me permita hacer historia”, finalizó.

Su frase…

“La constancia y fe en Dios son la clave del éxito”

Lo que dijo…

“Creer en uno mismo y trabajar duro hacen que los sueños sean posibles, y es así como estoy a punto de hacer mi debut con los Mineros”

De cerca:

Nombre: Fernando Reyes

Edad: 21 años

Fecha de Nac.: 24 de febrero 1999

Lugar de Nac.: Chihuahua, Chih.

Peso: 125 kg

Estatura: 1.90

Disciplina: Futbol Americano

Equipo: Mineros UTEP División 1 NCAA

Posición: Liniero Defensivo

Número: 98