‘A pelear puesto con Talavera’

Dispuesto a pelear por la titularidad con Alfredo Talavera llegó el portero Benny Díaz a los Bravos de Juárez; este jueves él fue presentado oficialmente como el primer refuerzo del cuadro fronterizo para el torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“He tenido el privilegio de tener a grandes arqueros enfrente de mí, como Jonathan Orozco, ahora tocará pelear un puesto con Talavera… aprenderle lo máximo, tiene mucha experiencia, es un arquero que durante los últimos 20 años en la Liga Mexicana ha sido de los mejores, mundialista varias veces, capitán del equipo.

“Aprenderle, pero saber que yo quiero ese lugar, yo creo que el de portero es el puesto más jodido y siempre es uno nada más, entonces todos queremos nuestro lugar en el equipo, así que yo lo buscaré con todo mi esfuerzo y todas las ganas del mundo”, declaró Díaz en conferencia de prensa.

Díaz es también el primer jugador en la historia de El Paso Locomotive, que de defender los colores paseños pasa al FC Juárez, aunque el traspaso es de Xolos de Tijuana a Bravos por tres años.

“A lo mejor seré el primero, pero sé que pueden venir otros, hay jóvenes con mucho talento, yo creo la ventaja que siempre he tenido es ser mexicoamericano al igual que otros chavos allá. Hay nivel, la USL está creciendo también, es una liga que tiene jugadores jóvenes, incluso jugadores experimentados de MLS, de ligas europeas, entonces yo creo que hay jugadores que tienen la capacidad de estar no nada más en Juárez, sino en Liga MX, y ojalá algún día se puedan dar más estos fichajes”, comentó Díaz.

Al tener doble nacionalidad, el nuevo guardameta de los Bravos sabe que podría ser convocado tanto por la Selección Mexicana como por la de Estados Unidos.

“Esa es una pregunta muy difícil que me la han hecho a veces en el sentido de qué selección representar, mis papás son mexicanos, yo soy nacido en Estados Unidos, pero yo la verdad amo los dos países con todo mi ser. La verdad yo creo que la que me dé la oportunidad, primero tengo que estar yo bien con mi equipo, que es Juárez ahora. Primero sobresalir y ganarme un lugar y jugar, ganarme la titularidad y ya después pensar en eso, no te podría decir yo quiero jugar en la de México, yo quiero jugar en la de Estados Unidos, la que llegue primero o la que me dé la oportunidad la representaré con mucho orgullo”.

Beto Valdés, director deportivo del FC Juárez, señaló que Benny es parte del cambio generacional que ya ven en el club fronterizo.

“¿Qué estamos viendo nosotros en Benny, además de ese cambio generacional?, al final nosotros sabemos del profesionalismo de Alfredo, sabemos lo que se cuida, sabemos lo que nos puede dar en muchos sentidos, pero hoy por hoy tenemos que pensar en ese cambio generacional. Benny viene acá a pelear un puesto, Benny tiene muchas condiciones y ¿qué aprovechamos de Benny hoy?, el momento, el torneo que tuvo con los Locos, es aprovechar justamente eso. Está en buen momento, es el hoy, es parte del grupo, tenemos que apostar por la juventud, tenemos que jugar con esa ventaja de que es mexicoamericano. Es por ahí la parte de Benny Díaz”.

Conózcalo

Nombre: Benny Díaz Jáuregui

Posición: Portero

Fecha de nac.: 15 de diciembre de 1988

Lugar de nac.: Los Angeles, CA

Edad: 24 años

Estatura: 1.86 m

Peso: 76 kg