A patadas escribe su historia

Atlanta.- Cuando esté listo para su retiro, la lista de proezas del pateador de los Patriotas Stephen Gostkowski debería iniciar con una palabra: consistencia.

Sólo dos jugadores del roster de Nueva Inglaterra para 2018 –Gostkowski y Tom Brady– estuvieron presentes en cada uno de los últimos cinco Super Bowls del equipo.

Y mientras el mariscal de 41 años recibe todos los reflectores, Gostkowski –que ha pasado toda su carrera de 13 años con los Patriotas– ha sido discretamente uno de los colaboradores más consistentes de la franquicia desde su llegada en reemplazo de Adam Vinatieri.

Si bien el legado de Vinatieri aún resuena en Nueva Inglaterra, Gostkowski empataría la marca de Mike Lodish con la segunda mayor cantidad de Super Bowls jugados con su sexta participación hoy, sólo detrás de los nueve de Brady.

Es un récord que hasta el mismo Gostkowski batalla para asimilar del todo.

“Es irreal. Uno a veces tiene que confirmar que no es un sueño”, aseveró Gostkowski, quien recién festejó su cumpleaños 35. “Pero uno no puede distraerse tanto en eso dado que tenemos un partido hoy. Mientras más pienso en ese juego, en mi desempeño y en hacer mi trabajo, jugaré mejor”, dijo.

Matt Slater, capitán de los equipos especiales de los Patriotas y compañero de Gostkowski desde 2000, indicó que cualquier reconocimiento por la constancia del pateador en Nueva Inglaterra debe iniciar con un recordatorio sobre al jugador que reemplazó.

Antes que Vinatieri se convirtiera en el máximo anotador de todos los tiempos de la NFL, consolidó su legado en Nueva Inglaterra con un gol de campo de último segundo ante los Carneros de San Luis en el Super Bowl de 2002, dando a los Patriotas su primer trofeo Lombardi

“Stephen fue traído para reemplazar al que probablemente sea el mejor pateador de esta Liga y obviamente a un tipo que esta franquicia siempre adorará”, explicó Slater.

“Y la manera en que ha podido lidiar con eso, manejar su carrera y forjar su propia grandeza ha sido en verdad sobresaliente”.

A pesar que Gostkowski todavía no cuenta con el tipo de hazañas por las que se recuerda con cariño a Vinatieri en Nueva Inglaterra, sí ha estado a la par respecto a su desempeño con los Patriotas.

Gostkowski ha rebasado por mucho a Vinatieri al convertirse en el líder anotador de la franquicia con mil 743 puntos y ocupa el segundo lugar, apenas detrás de Vinatieri, en puntos en postemporada (198).