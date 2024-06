A mejorar en Brunéi

Más motivado y al mismo tiempo más ansioso que en su primera experiencia, el juarense Dylan Cázares se prepara desde ya para asistir a su segundo Mundial Junior de Wushu, que se llevará a cabo en septiembre de este año en el lejano país asiático de Brunéi.

Dylan pasó por tres etapas para obtener el boleto que lo llevará a Brunéi, primero la fase municipal, luego la estatal y en marzo el torneo nacional en Oaxtepec, Morelos.

En esa última fase, el atleta fronterizo de 16 años, fue primer lugar manos libres, así como en espada y lanza. Y son esas mismas tres en las que va a competir en el Mundial, en la categoría Junior A.

Cázares ya tiene experiencia en este tipo de competencias internacionales, pues en el 2022 estuvo en Indonesia.

“La verdad sí estoy un poco más ansioso, más motivado por la experiencia que tuve antes. Bueno, en mi primer Mundial fui acompañado por un compañero, que es muy querido y me ha ayudado siempre mucho en mi deporte, me ha apoyado siempre. Entonces ahora ir a competir sin él, sin compañeros de mi academia, sí me da un poco más de nervios porque voy solo, voy a tener a diferentes personas que me ‘coacheen’, y entonces es ya saber cómo voy a tener que reaccionar en ese momento”.

Dylan practica este arte marcial desde los cinco años de edad, y ahora que vio fotos y recordó sus anteriores competencias internacionales, ya sea en Panamericano o en Mundial, lo que más le impactó fue ver la diferencia en las categorías conforme ha ascendido de nivel.

“Supe que aunque aquella vez yo iba con todo me faltaba aún más, pero no sabía qué me faltaba antes de ir. Y ahora que ya fui, ya sé que hay varias cosas en qué trabajar y estoy trabajando en eso. Entonces es meterle, meterle, meterle a los entrenamientos, entrenamientos enfocados con inteligencia, claramente, apoyándome de mis compañeros y profesores”, compartió Dylan.

Una ventaja que tiene el juarense, es que dos semanas antes del Mundial competirá en el torneo Panamericano de California, Estados Unidos.

“Me han dicho que me enfoque mucho en el Mundial, no bajarle para el Panamericano, pero al Panamericano verlo como una competencia de prueba, dar todo lo mejor y ver en qué fallo, así puedo estudiar un poquito antes del Mundial, entonces es como mi punto fuerte, compararme con el Panamericano para ver qué es lo que me falta”.

Conózcalo

Nombre: Dylan Alejandro Cázares

Fecha de nac.: 29 de abril de 2008

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 16 años

Estatura: 1.64 m

Peso: 57 kg