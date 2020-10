A medir potencial

Marco Tapia / El Diario

El momento de brillar en el boxeo de paga ha llegado para la invicta juarense Mirna Sánchez Martínez, quien se alista para lucir en el plano internacional, respaldada por su trayectoria amateur y el gran papel que ha realizado en seis combates dentro del profesionalismo.

La pugilista fronteriza ostenta un récord de cinco triunfos, dos de ellos por la vía del cloroformo, y un empate.

“He realizado una preparación muy diferente porque vamos en contra de una campeona del mundo, entonces he trabajado mucho la condición por las condiciones que se puedan presentar en Cancún. Se han estado afinando los cabeceos, los movimientos de cintura, las explosiones de golpe, pero más que nada un trabajo mental porque no puedo llegar intimidada”, comentó la pugilista que es dirigida por Gerardo y Junior Castillo.

Mirna está prácticamente en el cierre de su preparación, entrena a todo vapor aquí en Ciudad Juárez para subir al cuadrilátero el próximo 31 de octubre, fecha pactada para encarar un reto mayúsculo ante la campeona mundial minimosca WBC, la cancunense Yesenia ‘La Niña’ Gómez.

Gómez Vázquez hizo historia al coronarse campeona del mundo con apenas 22 años, al conquistar el fajín minimosca WBC tras imponerse a Esmeralda Moreno, título que ya defendió en tres oportunidades frente a la japonesa Erika Hanawa, la mexicana Ana Victoria Polo y la venezolana Débora Rengifo.

“Tengo poco más de seis años que comencé en este deporte, primero en el amateurismo y posteriormente, hace como año y medio, se dio mi debut en el profesionalismo; considero que voy por buen camino y creo que ésa es la razón por la que se pensó en mí para enfrentar a la campeona”, aseguró la peleadora juarense.

La joven de 21 años se ha consolidado en el gusto del público por la ferocidad que muestra al estar entre las cuerdas de un rombo de batalla, que se ha convertido en su hábitat.

La talentosa pugilista con disciplina y trabajo duro ha irrumpido como una adversaria de cuidado, al poder plasmar sobre el cuadrilátero cada una las enseñanzas de sus entrenadores.

“Sé que la rival a la que voy a enfrentar trabaja mucho la distancia, pero siendo honesta no he visto ninguna pelea de ella, yo me guio por lo que mis entrenadores me ponen a trabajar luego de que ellos son los que estudian a las rivales y buscar los puntos débiles que puedo explotar durante la pela”, expresó Sánchez.

Sánchez y Gómez protagonizaran la pelea de respaldo de la función que se presentará en la internacional Oasis Arena de Cancún y que es encabezada por el duelo por el título mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo entre Mariana ‘Barby’ Juárez y Yuliahn ‘Cobrita’ Luna.

Conózcala…

Nombre: Mirna Lizeth Sánchez Martínez

Edad: 21 años

Fecha de nacimiento: 5 de septiembre de 1999

Lugar de nacimiento: Ciudad Juárez, Chih.

Estatura: 1.59 m

Peso: 50 kg

División: Mosca

Récord: 5 triunfos (2 KOs) y un empate

Debut profesional: 23 de junio de 2018

Sus anteriores peleas

Rival Resultado

Ana Paola Guevara TKO

Lizbeth Camacho DU

Lucía Hernández DM

Brenda Castro DM

Elizabeth Chávez Empate

María Vera TKO