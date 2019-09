A lucir como ‘Pantera’ ante su gente

Yair ‘Pantera’ Rodríguez entra hoy en terreno peligroso cuando se mida a Jeremy Stephens en UFC Fight Night, en Ciudad de México, donde intentará conseguir su segunda victoria seguida.

Rodríguez ha tenido que aceptar este combate luego de una inactividad de 10 meses, pues su último combate fue en noviembre, cuando venció a Chun Sung Jung por nocaut efectivo en el último segundo, en Denver.

Así, a pesar de que Stephens está más abajo que el chihuahuense en la clasificación de peso pluma de la UFC, Rodríguez aceptó el combate.

Durante el pesaje ambos peleadores estuvieron en el límite de las 145 libras, por lo que la báscula no fue ningún problema. Ambos se vieron frente a frente pero no hubo palabras de por medio.

Sin embargo, luego de la ceremonia Stephens afirmó que no sólo vencerá al mexicano, sino que lo humillará ante su gente.

“No quiero noquearlo, quiero castigarlo durante los cinco rounds, que esté tan cansado, humillado y lastimado que quiera renunciar”, afirmó.

Yair, por su parte, no quiso responder de modo airado a las declaraciones de su rival.

“Él puede hablar y decir lo que quiera, yo no tengo ningún problema, pero tendrá que respaldar en le hexágono lo que diga abajo, ahí arriba sí vamos a hablar con la pelea; yo salgo a dar lo máximo y a tratar de darle a la gente de México un buen espectáculo”, indicó el parralense de 26 años, en entrevista a la propia UFC.

Rodríguez iba en un ascenso meteórico en su carrera hasta que cayó en mayo del 2017 ante Frankie Edgar. El chihuahuense pasó sin pelear más de un año, en un período en el que incluso fue cortado por la empresa y luego recontratado.

En más combates de la función Carla Esparza se medirá a Alexa Grasso, Brandon Moreno hará lo propio frente a Askar Askarov, Irene Aldana peleará contra Vanessa Melo y Martín Bravo se enfrentará a Steven Peterson.

La función podrá verse por Fox Sports Premium a partir de las 18:00 horas.