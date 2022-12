A lo campeón…

Next

Doha.- La clase y la descomunal pegada de Kylian Mbappé. El oportunismo de Olivier Giroud. Todo el juego coral de Francia. ¿Resultado? El último campeón está en los Cuartos de Final de la Copa Mundial.

Latigazos de la dupla Mbappé-Giroud le dieron ayer a Francia una inapelable victoria 3-1 contra Polonia para dar otro paso en su empeño por revalidar el título.

Mbappé firmó un doblete con su mágico golpeo de derecha en el segundo tiempo y quedó como el máximo anotador del torneo de Qatar, ahora con cinco gritos. Giroud facturó el primero de Les Bleus al filo del descanso, una diana que lo coloca como máximo goleador histórico de la selección con 52 conquistas.

“El único objetivo para mi es ganar la Copa del Mundo”, dijo Mbappé. “Es lo único que sueño. He venido aquí para ganar este Mundial. No vine para ganar el Balón de Oro o la Bota de Oro. Si los gano, por supuesto que voy a estar contento, pero no estoy aquí para eso. Estoy aquí para ganar y para ayudar a la selección francesa”.

Polonia maquilló el resultado con un penal ejecutado por Robert Lewandowski en los descuentos.

En la mejor actuación de un campeón defensor desde que Brasil alcanzó la ronda de Cuartos en Alemania 2006, los franceses se toparán el próximo sábado contra Inglaterra, que a segunda hora vencieron 3-0 a Senegal.

Aunque Polonia esperó hasta su cuarto partido en Medio Oriente para mostrar un atisbo de vocación ofensiva, el poderío y talento del seleccionado dirigido por Didier Deschamps desniveló el pleito en el estadio Al Thumama.

“No hay receta. Nadie conoce la receta, ningún entrenador conoce la receta para parar a Mbappé en el momento de forma que está”, afirmó el seleccionador polaco, Czeslaw Michniewicz.

“Hoy nos ha hecho daño, pero le aplaudo porque es una verdadera estrella. Hablo de (Lionel) Messi, (Cristiano) Ronaldo, Lewandowski. Si alguien va a tomar el relevo, creo que Mbappé será el mejor jugador (por) muchos años”, agregó.

El segundo gol francés –a los 74 minutos– fue una auténtica delicia de contragolpe.

Todo nació de un despeje de Antoine Griezmann, el delantero que en Qatar se ha desatado como volante creativo. La pelota del ‘Principito’ quedó para que Giroud siguiera el ataque con Ousmane Dembélé y el extremo francés procedió a tirar la diagonal a Mbappé, quien desde el costado derecho anotó un gol para enmarcar: amague, breve pausa para apuntar al arco y el sablazo final hacia la escuadra contraria.

“Puede cambiar un partido en un instante. Siempre juega con alegría y todos queremos compartir esas sonrisas con él”, dijo Deschamps. “Francia necesitaba a un gran Kylian Mbappé esta noche y lo ha tenido”.

Quedaba un acto más en el show del 10 de Francia.

Al recibir otra vez por la derecha en los descuentos, el delantero de 23 años sacó un nuevo bombazo al segundo palo que el portero polaco, Wojciech Szczesny, apenas alcanzó a rozar con su guante.

Los registros goleadores de Mbappé en dos mundiales son alucinantes.

Es el máximo anotador en Qatar con cinco tantos, dos más que un lote de perseguidores que incluye al astro argentino Lionel Messi, su compañero en el Paris Saint-Germain.

También acumula nueve goles en 11 partidos en la Copa del Mundo, incluyendo uno en la final de Rusia 2018. Al paso que va, amenaza el récord absoluto del torneo en manos del alemán Miroslav Klose, autor de 16 goles en cuatro mundiales.

Nadie ha repetido como campeón en seis décadas desde que Brasil alzó las copas de 1958 y 1962. Italia es la otra nación con títulos consecutivos, en 1934 y 1938.

Francia está a tres victorias de ello. Y mete miedo.

En un estadio con muchos claros en las gradas, los franceses manejaron a su antojo el trámite.

Se adelantaron justo cuando todo hacía presumir que llegarían al descanso sin goles.

El fenomenal pase filtrado de Mbappé para el desmarque oportuno de Giroud fue esencialmente un gol hecho. El atacante del Milan dio la media vuelta y definió con un zurdazo hacia el segundo palo de Szczesny. Giroud rebasó a Thierry Henry como el máximo goleador de Les Bleus.

Fue todo un golpe psicológico para Polonia, que por ráfagas había llevado cierto peligro a la meta de Hugo Lloris. El arquero francés también tuvo una noche histórica al igualar el récord de partidos con la selección, los 142 de Lilian Thuram.

Para Francia, la antesala del Mundial fue un suplicio por una seguidilla de bajas que restaban piezas importantes a su plantel.

Giroud no se perfilaba como el centro delantero titular en Qatar, pero terminó en el puesto luego de que Karim Benzema –el último ganador del Balón de Oro– quedó descartado tras sufrir una lesión durante un entrenamiento en Qatar.

Deschamps también tuvo que rehacer sus planes al perder a los volantes Paul Pogba y N’Golo Kanté, los pulmones del equipo campeón en Rusia. El central Presnel Kimpembe, el lateral izquierdo Lucas Hernández y el atacante Christopher Nkunku también causaron baja.

Pero improvisar con Griezmann en la creación además de las prestaciones de jóvenes como el defensor Dayot Upamecano y el mediocentro Aurelien Tchouameni ha dado alas a Francia.

Polonia quizás generó algo más que en sus tres partidos de la primera ronda, pero dio la sensación de que en todo el torneo Lewandowski había quedado muy aislado.

Lo mejor del astro polaco fue un zurdazo que se fue desviado en el primer tiempo. Se marcha con el consuelo de haber podido anotar por fin en un Mundial, con dos dianas. La segunda fue el penal que debió cobrar en un segundo intento luego que el videoarbitraje determinó que Lloris se había adelantado.





Marcador

Octavos de final





3 1

Francia Polonia





Goles

1-0: Olivier Giroud (44’)

2-0: Kylian Mbappé (74’)

3-0: Kylian Mbappé (90+1’)

3-1: Robert Lewandowski (90+9’ p)