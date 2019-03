A levantar el vuelo

Ciudad de México.- Cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos tienen al América en apuros. No es el escenario soñado para el equipo que hace sólo dos meses festejó la 13ra corona en su historia.

Las alicaídas Águilas procurarán reaccionar mañana al recibir a Puebla por la décima fecha del Clausura mexicano.

La mala racha azulcrema se acentuó cuando Necaxa los derrotó 3-1 en el Estadio Azteca el martes, en un partido pendiente por la primera fecha.

Con una cosecha de 13 puntos, las Águilas se ubican en la novena posición de la tabla cuando restan siete fechas en el calendario.

El técnico Miguel Herrera describió la situación sin tapujos al advertir que el equipo tocó fondo frente a Necaxa.

“Hemos dejado de hacer cosas que nos llevaron al campeonato porque hay fallas atrás y adelante”, dijo Herrera. “No tenemos la actitud que teníamos el torneo pasado ni el hambre ni el deseo y hoy tenemos más plantel. Tenemos que rascar y buscar el once que nos marque otra vez las diferencia”.

Del plantel que quedó campeón, América perdió a los volantes Diego Lainez (Betis), el paraguayo Cecilio Domínguez (Independiente) y el argentino Cristian Insaurralde (Newells Old Boys). A cambio trajo al delantero chileno Nicolás Castillo y al volante colombiano Nicolás Benedetti.

Las Águilas también han sido afectadas por las bajas por lesión de los colombianos Andrés Ibargüen y Mateus Uribe, además del francés Jeremy Menez y Oribe Peralta.

Uribe y Menez reaparecieron Necaxa como suplentes pero Ibargüen y Peralta siguen fuera de circulación.

“Estoy enfrascado en que el equipo haga bien las cosas, espero que nos demos cuenta de que para abajo ya no hay más y para arriba si hay mucho”, dijo Herrera.