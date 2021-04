A la sombra del Covid

Archivo / El Diario

Cuando tenían prácticamente todo listo para ‘avanzar a la primera base’ y declarar oficialmente inaugurado el Campeonato Estatal de Beisbol 2021, la Liga Estatal y la Asociación Estatal de Beisbol recibieron un segundo strike que ahora los tiene en ‘tres y dos’ y que ha hecho que se levante sobre todos los estadios de la entidad la sombra del fantasma de la cancelación que el torneo sufrió el año pasado por la contingencia sanitaria.

Ayer, los jurisdiccionales y el Consejo de la Liga Estatal de Beisbol, en una reunión extraordinaria que llevaron a cabo vía Zoom, determinaron retrasar el inicio de la competencia para el jueves 27 de mayo, es decir, dos semanas después de la fecha que habían fijado en la asamblea que sostuvieron el pasado 19 de marzo.

“Es lamentable lo que está pasando, como no nos permiten acceso a entrenamientos ni al aire libre, ni nada, entonces determinamos alargar dos semanas más para que se componga el semáforo y demos inicio con el torneo”, declaró Alfredo García, jurisdiccional de la Zona I.

Mientras en otras zonas están por terminar con sus torneos regionales, en esta frontera la preselección de los Indios empezó entrenamientos desde el pasado 15 de abril, por lo que esta decisión viene a cortarles el ritmo y obligará al manager Fernando Menchaca y su staff de coaches a reprogramar las prácticas.

“Se llevaba el ritmo de entrenamiento conforme a lo planeado y esto viene a dar un atraso que va a ser fuerte, es como volver a iniciar el acondicionamiento físico, pero es algo que afecta en todas las zonas”, agregó García. “Nosotros llevábamos dos semanas de adelanto en las prácticas y eso nos va a ayudar un poco a ya nada más reafirmar”.

Antier, el Instituto Chihuahuense del Deporte difundió un comunicado en el que señalaba que están permitidos la actividad física y el entrenamiento deportivo al aire libre, pero García aclaró que la indicación fue que se puede al aire libre, pero sin contacto con la pelota, los guantes y los bats.

“No tiene caso meterse en conflicto, nos uniremos a la causa de las otras zonas y vamos a esperar”, mencionó el presidente de la Zona I.

García dijo que sabe de la desesperación de los aficionados, sobre todo con el tema de las Indio Card, por lo que les pidió que los aguanten un poco más y mientras ellos están en espera de que los dejen trabajar con la afición.

“No es porque uno no quiera dar espacio para la venta, sino que nos piden una carta de las autoridades y ahorita pues no extienden cartas de permiso. Entonces, no queda más que esperar, tengo junta con directivos del beisbol el 4 de mayo y ahí veremos los pormenores”.

Al mismo tiempo Alfredo García recordó que las cosas tampoco se darán como ellos quieran, sino que dependerán de la semaforización.

“Tengo fe y esperanza de que esto se componga en un rato corto y podremos disfrutar el beisbol”.

Campeonato Estatal de Beisbol 2021

Cronología…

10 de febrero, AEB y LEB determinan como fecha probable de inicio la segunda semana de mayo

24 de febrero, anuncian la fecha del 28 de mayo como tentativa para que arranque la temporada

19 de marzo, fijan el jueves 13 de mayo como el día que empezará la competencia y anuncian calendario de juegos

27 de abril, se da a conocer que el 27 de mayo queda como la nueva fecha de inicio del Estatal

