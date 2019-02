A la pista en Alabama

El equipo de atletismo de UTEP tomará parte hoy y mañana en el Campeonato bajo techo de la Conferencia USA 2019, que se llevará a cabo en Birmingham, Alabama.

Las competencias darán inicio a las 8:15 am con la prueba del pentatlón.

Rebecca Oshinbanjo representará a los Mineros en dicha prueba y también tomará parte en las preliminares de los 60 metros con vallas a partir de las 3:55 pm.

El pentatlón incluirá los 60 metros con vallas, salto de altura, lanzamiento de bala, salto de longitud y los 800 metros planos.

Este día sobre el campo estará Etamar Bhastekar en salto con garrocha a las 3:00 pm. El sophomore actualmente está ranqueado en cuarto lugar en la liga con una marca personal de 5.18 metros que registró el nueve de febrero en el Don Kirby Elite Invitational.

Su compañero Karol Koncos tomará el campo a la misma hora para el lanzamiento de peso varonil.

El atleta sophomore se perdió el torneo de la semana pasada debido a una lesión, pero se encuentra ubicado en el cuarto lugar de la C-USA. El lanzador sumó dos segundos lugares y un primer lugar en la temporada regular.

Su mejor marca de la campaña es de 18.87 metros que registró en el New Mexico Classic, el pasado dos de febrero.

La novata sensación Chantoba Bright competirá en el segundo grupo del salto de longitud. En su primera temporada bajo techo, Bright se ha hecho de un nombre por sí misma al ocupar el quinto y sexto lugar en el libro de los récords de UTEP en el salto de longitud y salto triple respectivamente.

La atleta está posicionada en el tercer lugar de la liga en el salto de longitud con una marca de 6.14 metros que registró en el Don Kirby y compite hoy en salto triple a partir de la 1:00 pm.

En la rama varonil, Darius King será el único Minero que vea acción en el salto de longitud a las 5:30 pm y en salto triple mañana a partir de las 10:00 am.