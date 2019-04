A la historia

La temporada no terminó tal como Zion Williamson y RJ Barrett lo hubieran deseado. Los fabulosos jugadores de primer año se unieron a Duke para ganar un campeonato nacional, pero su campaña terminó abruptamente con una derrota ante Michigan State en la Élite de los Ocho.

Pero Williamson y Barrett aún se las ingeniaron para hacer algo de historia.

El dúo de Duke fue nombrado a formar parte del Equipo All-America de la Associated Press ayer, convirtiéndose en los segundos compañeros de equipo de primer año que califican en el primer equipo en la misma temporada. A ellos se les unieron Grant Williams de Tennessee, Cassius Winston de Michigan State, y Ja Morant de Murray State.

DeMarcus Cousins de Kentucky y John Wall fueron los otros compañeros de equipo de primer año que recibieron los honores de formar parte del primer equipo de la AP en el 2010.

Williamson, de 6 pies con 7 pulgadas de estatura y 285 libras de peso, electrificó el basquetbol colegial con una ráfaga de poderosas clavadas y sorprendentes bloqueos, ocasionalmente teniendo que inclinar su cabeza para evitar un golpe contra el tablero. Fue seleccionado de manera unánime por 64 votos como miembro del primer equipo All-America. Promedió con 22.1 puntos, 8.9 rebotes, 2.2 bloqueos de disparo y 1.8 robos de balón por partido, mientras dejaba a todos preguntándonos qué es lo que hará a continuación.

“Tiene el más increíble primer paso”, dijo el entrenador de Michigan State, Tom Izzo. “Es por eso que ha conseguido todos esos robos de balón. Puede rebotar el balón una sola vez sobre la duela y abarcar más espacio que la mayoría de los seres humanos que conozco que también pueden hacerlo. Y es por eso que tiene la fuerza para quedarse con el balón al final. No es Superman, pero está muy cerca de serlo”.

Barrett arribó a Duke como un recluta destacado y mientras que todos parecían estar muy emocionados con su sorprendente compañero de equipo, el atlético jugador de 6 pies con 7 pulgadas de estatura calladamente tuvo una magnífica temporada en Durham. Barrett encabezó a los Blue Devils con 22.9 puntos, se llevó 7.5 rebotes y generó 4.1 asistencias por partido en un equipo que le faltó ganar un único partido para llegar al Final Four.

Williams fue el jugador del año de la SEC hace una temporada y quizás hubiera estado mucho mejor si hubiera ganado el premio este año.

El jugador de tercer año de 6 pies con 7 pulgadas de estatura promedió con 19 puntos por partido, mientras encestaba el 57 por ciento de sus disparos y conseguía 7.6 rebotes, 3.1 asistencias y conducía a los Vols hasta los Dulces 16 por primera vez en cinco años.

Morant resultó ser el jugador que generó mayor emoción en el basquetbol colegial cuyo nombre no era Zion, desatando relevantes rachas de encestes con enfáticas clavadas y sorpresivos pases.

El guardia de 6 pies con 3 pulgadas es posible que se haya convertido a sí mismo en un seleccionado de la lotería de la NBA en su temporada como jugador de segundo año, encabezando a la nación con 10 asistencias por partido y promediando con 24.6 puntos para convertirse en el primer seleccionado al primer equipo All-America de Murray State.

“Es uno de los jugadores más excepcionales de los que he tenido la oportunidad de ver jugar”, dijo el entrenador de Florida State Leonard Hamilton. “Da la sensación de ser un jugador chapeado a la antigua, muy parecido a esos jugadores que tienen la habilidad de anotar grandes puntos. Pero también tiene la pasión y la emoción que crean oportunidades para sus compañeros de equipo”.

Winston no es el jugador más atlético, ni siquiera en su propio equipo. Pero es excitante, muy poderoso, y una de las razones por la que los Spartans están en el Final Four.

Promedió con 18.9 puntos, 7.6 asistencias y es el jugador al que Michigan State recurre cuando se necesita encestar un importante disparo.

“Nunca me imaginé a mí mismo en esta posición a comienzos de este año”, dijo Winston ayer. “Ha sido un año lleno de bendiciones, de eso no hay duda”.