¡A la duela!

Durante los últimos cinco años, la final de la NBA ha regresado al mismo lugar. Se trata de la mayor racha de ese tipo que haya involucrado a una localidad en la Conferencia del Oeste.

Ahora, LeBron James y Anthony Davis quieren que la serie por el título vuelva a Los Angeles. Lo mismo desean Kawhi Leonard y Paul George, los astros del otro equipo de la ciudad.

Los Warriors de Golden State parecen debilitados, y por doquier hay equipos que cuentan con una dupla de astros en sus filas. Por lo tanto, la temporada 2019-20 de la NBA parece una historia de suspenso, a diferencia de las predecibles campañas anteriores.

Los dos equipos de Los Angeles tratarán de darle a su temporada un final digno de Hollywood.

Cuando finalizaron las transacciones de jugadores, el ganador fue el Staples Center, según notó el propio James. Ese recinto será la casa de dos candidatos al título: Los Lakers, tal como ocurría hace algunos años, y los Clippers, una auténtica novedad.

“Coincido con lo que dijo Bron”, dijo George. “El Staples Center es el lugar donde uno querrá estar, con el equipo que tenemos y el que ellos tienen”.

El norte de California había acaparado el boleto de la Conferencia del Oeste para la final en los años recientes. Golden State conformó una dinastía en el área de la Bahía de San Francisco.

Pero Kevin Durant se ha ido, Klay Thompson convalecerá largamente de una lesión, y ni siquiera la puntería más afinada que pueda encontrar Stephen Curry parece suficiente para que la racha se mantenga.

No lo fue en la campaña anterior. Durant y Thompson estaban lesionados en la final, y Leonard llevó a Toronto hacia el primer campeonato en su historia.

Ahora se ha unido a George, otro jugador originario del sur de California, para ilusionar a los Clippers, quienes nunca han avanzado más allá de la segunda ronda de los playoffs pero se consideran favoritos al cetro.

Davis fue cedido en canje a los Lakers, que se fortalecieron tras decepcionar en la primera campaña de James con la organización.

Los dos conjuntos angelinos se miden hoy en el encuentro inaugural, que sigue a una pretemporada que se empañó por el conflicto entre la NBA y China.

En tanto, los Raptors recibirán sus anillos antes del primer encuentro, ante Nueva Orleans, cuyo promisorio novato Zion Williamson se lastimó una rodilla en la parte final de la pretemporada.

Toronto perdió a dos titulares que se marcharon a Los Angeles –Danny Green firmó con los Lakers. Ello abrió la puerta para que Giannis Antetokounmpo y los Bucks de Milwaukee se apoderen del título en el Este. Antetokounmpo fue el Jugador Más Valioso de la campaña anterior.

Otros aspirantes en el Este son los 76ers de Filadelfia.

Así, hay varios candidatos en la Liga, a diferencia de los años recientes, durante los que bien podían reservarse con meses de anticipación los boletos para viajar al área de la Bahía en junio. Y los equipos de James en el Este se clasificaron a ocho finales consecutivas de la NBA.

“Uno no puede adivinar quién será el campeón de la NBA”, dijo Reggie Miller, miembro del Salón de la Fama y analista actual de TNT. “Antes, podía mencionarse a tres o cuatro equipos como seguros... este año, si no hay lesiones, un equipo se mete en una buena racha y hay buena química, muchos pueden ir por el título. Pero los Lakers y los Clippers acaparan los titulares”.

Difícilmente están solos entre los favoritos en el Oeste. Denver, Portland y Utah buscarán dar una dura pelea. Y no puede descartarse a los Warriors, quienes quisieran que su nueva casa, el Chase Center de San Francisco, sea el escenario de tantas victorias como las que albergó el Oracle Center en Oakland.

En esta campaña, eso será más difícil.

“El Oeste está saturado de buenos equipos”, dijo Curry.