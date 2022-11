A la conquista nacional

En febrero de este año Saúl Esparza pudo debutar en el circuito de ‘Cuernos Chuecos’, considerada la mejor empresa de rodeo en México y Latinoamérica, y este sábado, el jinete juarense será uno de 15 competidores que lograron clasificarse a las finales de dicho circuito.

El evento se llevará a cabo en Querétaro y el mismo sábado se conocerá al campeón.

“La verdad es un logro importante para mi carrera, es un circuito que desde niño lo veía como una meta”, declaró Esparza. “Estar en las finales lo llena a uno de orgullo, saber que lo logré y estoy donde de niño parecía imposible”.

De 23 años de edad, Esparza tomará parte por primera vez en estas finales, por lo tanto no sabe cómo será la experiencia que vivirá en Querétaro, pero espera buenos resultados.

Este viernes por la mañana volará rumbo aquella entidad y ese mismo día por la tarde él y el resto de los competidores estarán en una cena de gala ofrecida por los organizadores.

La clasificación de Esparza a la finales de ‘Cuernos Chuecos’ se dio por los puntos que acumuló durante el circuito que se logra a lo largo del año, a pesar de que en los últimos tres meses ya no pudo asistir por cuestiones de la escuela.

“A partir de agosto no tuve oportunidad de asistir porque estoy en el último semestre de mi carrera de medicina veterinaria, pero gracias a Dios con los puntos que sumé en la primera parte pude clasificar”.

El día del evento se realiza un sorteo para saber qué toro le tocará montar a cada jinete.

“Cada toro tiene un nombre, son toros del sur y no tengo conocimiento de cómo son, entonces tiene que andar uno preguntando con los demás si conocen al que te tocó para darte de una idea de lo que vas a enfrentar”.

En opinión de Saúl, sí hay diferencia entre los toros del sur del país y los de estas tierras.

“Sí hay diferencia en los toros, el nivel del sur es más alto, están un poco más difíciles que los de Chihuahua”.

Para entrenar y prepararse, Esparza cuenta con unos dummies que simulan a un toro en movimiento, además en la Arena Prieto de esta frontera le prestan animales para practicar, pero lo más importante en su preparación es la constancia, que se logra al montar en el mayor número de eventos posibles.

“Es una competencia de gran magnitud que no he vivido, hay que estar concentrados en lo que haremos, no tengo un entrenador mental, pero trato de leer para despejar un poco mi mente y obtener más conocimiento”, compartió Saúl.