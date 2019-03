A la conquista de todo

Con 30 años de edad, ocho de ellos como profesional, el racquetbolista juarense Alejandro Landa alcanzó el único título que le hacía falta a su carrera deportiva: el Campeonato Nacional Selectivo de Primera Fuerza, en singles, con el que ganó su lugar en los Juegos Panamericanos de Perú y Copa Panamericana de Colombia.

“Era la cereza del pastel que me faltaba, un campeonato nacional en singles que me otorgara mi lugar en los Juegos Panamericanos. Tengo dos nacionales ganados pero en dobles, ambos los gané jugando con Polo Gutiérrez, pero el de singles se me había negado”, comentó Landa.

En el más reciente lustro, Alejandro ha conquistado varios títulos en el International Racquetball Tour (IRT), en este 2018 fueron dos, razón por la que de noviembre de 2018 a febrero de 2019 fue considerado la raqueta número uno.

“Ha sido un proceso que se ha dado poco a poco; ahorita estoy dentro de los primeros cinco, y acabo de dejar de ser el número uno, estuve cuatro meses en esa posición”, mencionó el doble campeón nacional en 2017.

Pese a los años que tiene dentro de la práctica de esta disciplina, estos serán sus primeros Juegos Panamericanos.

“A lo largo de mi carrera ha representado a México en diferentes eventos. Estuve en el Mundial de 2010 que se celebró en Corea, he estado en varias copas panamericanas, pero nunca en unos Juegos Panamericanos”, expresó.

Alejandro fue campeón en singles y dobles en la Copa Panamericana de 2017 y por varios meses ha integrado el ‘top cinco’ del IRT.

“La constancia de participación en torneos internacionales y el fogueo con otros jugadores de gran talla me han ayudado para estar en la cima. Mantenerme ahí ha sido a base de mucho esfuerzo, el roce constante con jugadores que te exigen lo mejor en cada partido”, manifestó el racquetbolista fronterizo.

De 2015 a la fecha es cuando más se han acentuado los resultados positivos, que han catapultado su carrera deportiva.

“Este fue un nacional diferente, muy especial; fueron seis meses de preparación, ya le tenía la mira puesta”, aseguró Landa.

Por lo pronto, el monarca nacional no tiene pensado dejar las canchas, al menos en los próximos cinco años; actualmente cuenta con el apoyo de patrocinadores que han solventado su exitosa carrera.

“He sido un jugador que ha tenido muy pocas lesiones, puedo presumir que las lesiones no me han impedido jugar en todos estos años, entonces, si las lesiones y la salud me lo permiten, además del apoyo de patrocinios, seguiremos aquí bastante rato”, finalizó.