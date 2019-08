A la conquista de Roma

Las largas rutinas de entrenamiento que durante varios meses llevaron a cabo, incluso con sesiones dobles al día, están a unos días de ser puestas en práctica dentro el octágono para tres jóvenes juarenses que competirán en el Mundial de artes marciales mixtas a principios de agosto en Roma, Italia.

Sebastián Reza, junto con los gemelos Ary y Andrei Bonilla, viaja mañana a la Ciudad de México para de ahí tomar el avión que los llevará a Roma en busca de la medalla de oro.

Reza García, de 15 años, es doble campeón estatal, doble campeón nacional, así como campeón regional y municipal, logros que le dieron la oportunidad de tomar parte en esta competencia internacional en la categoría de 52 kilos.

El artemarcialista estará en una llave en la que habrá 15 participantes, incluidos tres de Bulgaria, dos de Inglaterra, uno de Ucrania, uno de India y uno de Italia, entre otros.

“Me siento bien, me siento fuerte, entrené muy bien estos meses. Mi preparación ha sido muy completa, he estado trabajando boxeo, kick boxing, lucha, jiu jitsu y estamos fuertes”, declaró Reza antes de iniciar ayer un entrenamientos vespertino.

“Llevo practicando este deporte alrededor de seis años. Me llamó la atención, lo vi en la televisión y me llamó la atención que es algo diferente al boxeo y todos los deportes”, comentó Reza, quien acaba de pasar al primer semestre de preparatoria y que dedica dos horas en las tardes y en las mañanas a los entrenamientos.

Para Andrei , los entrenamientos para su hermano y él han sido muy duros, pero eso les da la confianza de sentirse listos y seguros de lograr la victoria en Italia

“Ya nada más es pulir los detalles y pues vamos bien preparados y, primeramente Dios, nos vamos a traer ese oro aquí a México”, declaró Andrei. Ary, el menor de los gemelos, coincide con su hermano en la seguridad que los entrenamientos le han dado para pensar en la victoria.

“La verdad me siento muy bien, contento, feliz, muy bien preparado para el Mundial y yo creo que, primero Dios, nos traemos la medalla de oro para Ciudad Juárez”, dijo.