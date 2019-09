A la conquista de la gloria

Mr Riptide, ganador del Zia Futurity, viene de una poderosa victoria en su prueba para encabezar el icónico All American Futurity, Grado 1 con bolsa de 3 millones de dólares, que se corre hoy en el último día de carreras en el hipódromo Ruidoso Downs, como parte de las celebraciones por el Día del Trabajo en Estados Unidos.

El programa de este lunes también presenta el All American Juvenile con bolsa de 200 mil dólares, el Rio Grande Senor Futurity con bolsa de 143 mil 91 dólares y el Governor’s Handicap con bolsa de 30 mil dólares.

La primera posta es al medio día con estacionamiento y entrada general gratis.

En el All American Futurity, de 440 yardas, corren los 10 caballos dosañeros que lograron los cinco tiempos más rápidos en cada uno de los dos días de pruebas. Los caballos con los siguientes cinco tiempos más rápidos en cada día ganron preferencia para el All American Juvenile. Se corrieron 13 pruebas en cada día.

R.D. Hubbard compró recientemente un interés en Mr Riptide a Mark y Fay Annette McCloy. Hubbard también crió y es dueño de parte del finalista del All American Futurity Determined One.

A Mr Riptide se le unirá en el All American Futurity Lil Miss Sashay, de McCloy.

“Es increíble”, dijo Mark McCloy. “Tienes suerte de tener a uno (en All American Futurity) cada 10 ó 15 años y tenemos dos en un año. Espero que cualquiera gane. Tuvimos al favorito el año pasado y tenemos al probable favorito (Mr Riptide) este año.”

En All American Futurity del año pasado, Mm Fourinthemorning, de McCloy, era el favorito 7-5 y terminó quinto lugar.

Mr Riptide tratará de convertirse en el cuarto caballo criado en Nuevo México en ganar el All American Futurity y ha demostrado que puede manejar cualquier competencia.

El ganador de cuatro de cinco aperturas en su carrera, Mr Riptide derrotó fácilmente a los rivales criados en Nuevo México en el Zia Futurity, con bolsa de 434 mil 200 dólares, por dos cuerpos y medio.

Un caballo castrado magníficamente conformado por Woodbridge, Mr Riptide hizo su siguiente aparición en las para el All American Futurity y demostró que podía vencer a los caballos foráneos. Luchó a lo largo de la parte interior de la pista con My Fast Prize antes de que se alejara para ganar por medio cuerpo.

Mr Riptide fue cronometrado en :21.681 segundos en las 440 yardas, la marca más rápida en el primer día de pruebas. My Fast Prize registró :21.736 para el segundo tiempo más rápido de ese día.

Ricky Ramirez montó a Mr Riptide y Lil Miss Sashay en las pruebas para All American Futurity y eligió montar a Mr Riptide hoy en la final. Partirán desde la posición interior.