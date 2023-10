¡A la conquista!

Todo está listo para una nueva edición del ‘Gigante de México’. La gran Carrera Chupacabras 2023, en su edición 27, se desarrollará hoy sábado a partir de las 8:00 am y por segundo año consecutivo la salida y la meta serán en la Plaza de la Mexicanidad.

Como de costumbre habrá dos recorridos, 100 y 50 kilómetros, además del regreso de la Carrera Chupacabritas para los niños que deseen competir de manera recreativa.

La primera carrera en arrancar será la de los 100 kilómetos a las 8:00 am, 20 minutos después comenzará la de 50 kilómetros y a las 8:30 iniciará la Carrera Chupacabritas.

“Cada vez le damos más renombre a nuestra ciudad con esta carrera y este evento que es de Juárez y para Juárez. Nosotros estamos listos, las pistas están listas, los establecimientos, los checkpoints, todo está listo con más de 600 voluntarios trabajando”, declaró Susana Laredo, directora general de la Carrera Chupacabras.

En esta ocasión nuevamente habrá presencia internacional con corredores italianos e irlandeses, que son Andrea Rigetini, Claudia Pereti, y Marzio Deho, de Italia, mientras que de Irlanda competirán Kevin McBridge y Caoimhe May.

Los corredores fronterizos destacados que tratarán de defender su tierra son Laura Prado, Miguel ‘Mike’ Santillanes, Fernanda Polanco y Francisco Wong, entre otros.

“El objetivo para mí es mejorar mi tiempo del año anterior y terminar entre los primeros cinco lugares, pero vienen corredoras muy jóvenes y fuertes, pero mi reto es terminar entre las primeras”, declaró la juarense Laura Prado en conferencia de prensa.

Algunos chihuahuenses que también estarán presentes son Manuel ‘Fili’ Salas, Elizabeth Domínguez y Karla Villegas.

El campeón defensor del año pasado, Rafael Escárcega, originario de Hidalgo, tratará de repetir la hazaña y volver a conquistar la Carrera Chupacabras.

“El reto es no pasar por alguna crisis, evitar momentos díficiles, como caídas. Realmente quiero refrendar el título del año pasado. Se gana una vez y obviamente queremos volver a ganar. El año pasado estuvo muy difícil, pero el circuito ya es menos impredecible porque tenemos memoria de cómo es”, comentó Escárcega.

El recorrido de los 100 kilómetros tendrá un total de 45 pistas, aunque 11 de ellas se utilizarán para el camino de regreso a la meta. Algunas de las pistas que incluyen el recorrido son el Bordo, Puente Negro, Carbonífera, Cristo, Coneja, Llorona, Camaleones, Dragones, Tarántulas Inversa y Don Rayo, entre otras.

El recorrido de los 50 kilómetros también iniciará y terminará en la Plaza de la Mexicanidad, pero sólo tendrá 20 pistas, con 10 de ellas que se volverán a recorrer para la ruta de regreso.

En cuanto a los premios, los ganadores absolutos de la categoría abierta de los 100 kilómetros (varonil y femenil) obtendrán 25 mil pesos cada uno, mientras que los segundos lugares ganarán 20 mil pesos, los terceros serán acreedores de 18 mil pesos, los cuartos 14 mil y los quintos 10 mil pesos.

Para los corredores chihuahuenses (varonil y femenil), el mejor corredor del estado en los 100 km ganará 9 mil pesos, el segundo lugar ganará 7 mil, el tercero 6 mil, el cuarto 5 mil y el quinto 4 mil pesos.

En las categorías por edades, los ganadores (varonil y femenil) serán premiados con 3 mil pesos para el primer lugar, 2 mil pesos al segundo y mil pesos para el tercero.

Las categorías por edades son 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71 y más.

Para hoy

Carrera Chupacabras 2023

Edición XXVII

Salida y Meta: Plaza de la Mexicanidad

Horarios de salida: 100 km 8:00 am / 50 km 8:20 am / Chupacabritas 8:30 am

Bolsa a repartir: 320 mil pesos

Pistas

RECORRIDO 100 KM

1. PLAZA DE LA MEXICANIDAD (X)

2. RUMBO AL BORDO

3. BORDO

4. PUENTE LIBRE

5. PUENTE NEGRO

6. PARQUE TORTUGAS

7. CALLE SAGÚ

8. BLVD. NORZAGARAY 1.8 KM

9. MINA

10. CARBONÍFERA

11. MARRANERAS

12. CRISTO

13. SUBIDA GUERREROS

14. CONEJA

15. LIEBRES

16. SUBIDA A TANQUE

17. CHISMOSA

18. NIDO

19. DOMADORA

20. KAMIKAZE

21. CAMINO A POTREROS

22. POTREROS

23. CAMINO A LLORONA

24. LLORONA

25. CUEVA ROJA

26. TRANSFORMERS

27. CAMALEONES

28. CHICLE

29. COMPADRES

30. PUERTO DE CASTRELLÓN

31. DRAGONES

32. LABERINTO

33. LAREDOS TRAIL

34. EXPLANADA

35. ISLA CERDEÑA

36. CHAMBELANES

37. ARBOLITO

38. MAGNÍFICOS

39. MUERTE

40. ALIEN 2

41. JACUZZI

42. DON RAYO

43. RAPTOR A PUERTAS

44. TARÁNTULAS INVERSA

45. COLISEO

Regreso

12. CRISTO

11. MARRANERAS

10. CARBONÍFERA

9. MINA

8. BLVD. NORZAGARAY 1.8 KM

7. CALLE SAGÚ

6. PARQUE TORTUGAS

5. PUENTE NEGRO

4. PUENTE LIBRE

3. BORDO

1. PLAZA DE LA MEXICANIDAD (X)