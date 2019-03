A la caza del podio

En busca de cumplir con su cuarta Universiada Nacional y con tres años de elegibilidad por delante, la integrante del equipo de basquetbol de las Inditas de la UACJ, Ana Gabriela Ramos, está lista para comenzar su participación en la Universiada Regional 2019 en Chihuahua capital a partir de mañana.

“Todavía no he podido obtener alguna medalla en una etapa nacional, he estado en las tres últimas ediciones y espero que este año sea el nuestro”, comentó la jugadora de la tribu que estuvo presente en ‘UDG 2016’, ‘UANL 2017’ y ‘UAEM 2018’.

Originaria de Zapopan, Jalisco, Ana Gabriela llegó a la frontera a los 16 años luego de una invitación que le hizo su ahora entrenadora, Silvia Gutiérrez.

“Los resultados yo los considero buenos, desde mi primera universiada, a esta que está por iniciar, las etapas han sido progresivas, no hemos retrocedido y la constancia la hemos mantenido asistiendo al Nacional”, dijo Ramos Murguía.

Como representante del estado de Jalisco, en la Olimpiada Nacional de 2013, en su fase Regional, Ana Gabriela conquistó la medalla de oro.

Semanas después, en la justa nacional que se desarrolló en Baja California, la juvenil basquetbolista despertó el interés de la entrenadora Gutiérrez para venir a Ciudad Juárez y portar la playera de la UACJ.

“Mi llegada a Juárez fue muy rápido, fue lo menos esperado que tenía; después de terminar la Olimpiada Nacional la maestra me llamó y me animé; siempre conté con el apoyo de mi mamá, y antes de cumplir los 17 años ya estaba viviendo aquí”, recordó la espigada jugadora de 1.78 metros.

Desde la edición 2013, en la Universiada Nacional que se llevó a cabo en Culiacán, que las Inditas de basquetbol no suben al podio. Ese año consiguieron la medalla de plata.

“Primero que nada tenemos que enfrentar el regional, ir juego por juego, encarar el primer partido con la UJED, el viernes a las 4:00 de la tarde; vamos primero por ese juego, ya que nuestro objetivo es clasificar al nacional”, manifestó la estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas.

El título más reciente que consiguió el equipo de las Inditas en una etapa regional fue en la edición 2018, también lo hicieron en 2016.

Los campeonatos nacionales que tiene la tribu se dieron en 1994 (Puebla), 1998 (Chihuahua), 2000 (Tamaulipas), 2001 (Veracruz), 2005 (Toluca), 2006 (Mérida) y 2009 (Cuernavaca).

“Junto a Michelle Key, quien está en su último año, creo que somos las de más experiencia, las que tenemos más universiadas, pero en cuanto al ánimo de hacer cosas importantes por nuestra universidad, todas queremos lo mismo”, señaló Ana Gabriela.