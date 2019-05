A la caza de Venados

Sin dos de sus mejores armas a la ofensiva (Yahir Gurrola y Eudor García), los Indios de Juárez comienzan este día la tercera serie del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza 2019 ante los Venados de Madera.

La escuadra aborigen se mete a la Sierra para intentar mantener el buen paso que tiene luego de dos series celebradas, en las que contabiliza cinco triunfos y una derrota, para estar como líder de la justa estatal.

Los tres partidos de esta serie que inicia hoy y termina el sábado darán inicio a las 19:30 horas en el estadio Madera.

“El ánimo del equipo es bueno pese al tema de las suspensiones de los compañeros, pero la verdad es que hay equipo para hacerle frente a la situación”, comentó Óscar Sigala.

El jugador titular de la novena teporaca mencionó que debido a la ausencia de Eudor García, por el castigo que se le impuso, durante la semana él estuvo trabajando en la tercera colchoneta.

“Esta semana estuve entrenando en la tercera base, no es algo que desconozca, ahí jugué en el regional. En la semana también estuvo entrenando con el equipo Carlos Hernández, que puede ser una de las opciones en primera base, pero también puede estar César Cano y Gerardo Balderrama, ellos también lo hacen bien”, declaró Sigala. El tema a la defensiva podría estar resuelto con estas modificaciones en el cuadro, pero no es cosa menor lo que pierde a la ofensiva Indios con la ausencia de Gurrola.

En lo que respecta al porcentaje de bateo Gurrola es el más destacado de Indios con .440. En carreras producidas no sólo es el más sobresaliente de la tribu, sino del campeonato, con 16.

Eudor García es el tercero del equipo indígena con nueve. En el rubro de cuadrangulares Gurrola es el segundo bombardero de la competencia con cinco; por debajo de Alejandro Pineda de Dorados que tiene seis, García registra dos vuelacercas.

En el departamento de carreras anotadas la estadística también tiene a Yahir dentro del ‘top-ten’, con un total de siete. En hits totales está con 11, cuatro dobles, dos sencillos y los citados cinco palos de vuelta entera.

“Venados es un equipo complejo, ojalá que las ausencias no sean tan obvias en el desarrollo de los partidos. Enfrentaremos a un equipo de Madera que viene de perder y eso lo hace más peligroso, porque buscará enderezar el rumbo con nosotros, algo que a ellos les ayudaría mucho”, sentenció Sigala.