A ganar su lugar

Horas antes de emprender el vuelo a Europa con la Selección Mexicana Sub-20, Carlos Vargas, futbolista juarense que milita en el Club América, habló sobre los partidos amistosos que jugará con el Tricolor en esta fecha FIFA, luego de ser convocado por Diego Ramírez para comenzar la preparación rumbo al Mundial Juvenil de la categoría, que se celebrará en Polonia durante mayo.

“Feliz, motivado y contento por la oportunidad y el equipo que tenemos”, fueron las palabras del seleccionado nacional, quien ayer se encontraba concentrado en el Centro de Alto Rendimiento, en la Ciudad de México junto con los otros seleccionados juveniles.

Vargas Tenorio y la Selección Sub-20 viajaron al ‘Viejo Continente’ en punto de las 11 de la noche para los duelos que sostendrán ante Holanda el próximo viernes 22 de marzo en Ámsterdam y contra República Checa, el martes 25 en Alicante, España.

“Me siento bien, son partidos que nos van a servir para los partidos del Mundial y pues a aprovechar las oportunidades”, comentó Vargas respecto a la pequeña gira que realizarán en Europa.

“La base del equipo ya está desde el Pre-Mundial, sólo con algunos refuerzos en el equipo como Jonathan (González de Rayados Monterrey) que no había estado viniendo, pero todos los demás somos la misma base que ha estado trabajando”, respondió al cuestionarle sobre el plantel del Tri que dirige Diego Ramírez.

Vargas sabe que nada está escrito en la vida y en el futbol, pues a pesar de haber formado parte de todo el proceso, desde el Torneo Esperanzas de Toulon –donde México obtuvo plata–, los Juegos Centroamericanos y del Caribe hasta el Pre-Mundial de la Concacaf, por lo que comentó que su convocatoria al Mundial no es segura, pero espera representar al país en la justa.

“Primero hay que ir paso a paso porque en el futbol todo puede pasar, entonces para eso son estos partidos amistosos, para aprovechar. Ya vendrá la lista final y esperamos estar ahí con el trabajo que se ha hecho”, expresó.

El exjugador de los Xolos de Tiuana también habló acerca de las dos recientes victorias consecutivas del conjunto de Coapa a costa de las Chivas Rayadas del Guadalajara, en los cuartos de final de la Copa MX y en la jornada 11 de la Liga MX.

“Contento y satisfecho con lo que hicimos toda la semana, partidos difíciles pero que se sacaron. Tuve la oportunidad de jugar el partido de Copa y pues igual a aprovechar esas oportunidades”, afirmó.

El próximo año se celebrarán los Juegos Olímpicos ‘Tokio 2020’ y el atleta juarense de 20 años y 1.76 metros, no descarta la posibilidad de poder asistir para representar a México y buscar de nueva cuenta una medalla de oro.

“Depende de la decisión del profe de la Sub-22 (Jaime Lozano), pero de que hay oportunidades, hay oportunidades y vamos a tratar de estar en la lista final”, concluyó.