A escena Murray en pretemporada

Phoenix.- Kyler Murray, quien fue seleccionado en primer lugar en el Draft de abril, hará su debut en la pretemporada con Arizona esta noche cuando los Cardenales reciban a los Cargadores.

El mariscal no estará en el campo durante mucho tiempo en contra del equipo de Los Angeles, pero tendrá la oportunidad de demostrar algunas de las destrezas de las que quedaron asombrados los Cardenales.

Aunque también podría terminar en el suelo en algunas ocasiones –por primera vez como profesional, tomando en cuenta que los mariscales no reciben golpes durante la práctica.

“Estoy ansioso por divertirme”, comentó Murray.

“Va a ser diferente ponerme una camiseta de los Cardenales. Ahora no voy a jugar para una universidad, voy a representar a un estado”.

Ese estado vio que su equipo tuvo el peor récord de la NFL en el 2018, despidieron al entrenador Steve Wilks y contrataron a Kliff Kingsbury, un gurú ofensivo que recientemente fue despedido como entrenador en jefe de Texas Tech.

“Él se ha comportado humildemente y ha seguido siendo diligente en sus hábitos de trabajo, así que me siento orgulloso de él”.

Habrá 11 partidos en la primera noche de la pretemporada.