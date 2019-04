A escena Lomachenko

Los Angeles.- Vasyl Lomachenko salió de Ucrania y se mudó a Estados Unidos hace varios años debido a que soñaba con pelear y ganar dinero en grande en los lugares más populares del boxeo en el mundo.

Después de combatir en el Madison Square Garden, en Macao y en varios lugares alrededor de Las Vegas, Lomachenko estará hoy en Hollywood.

Cuenta con un récord de 12-1 y 9 nocauts y va a arriesgar sus dos títulos mundiales de peso ligero en el Staples Center en el centro de Los Angeles en contra del británico Anthony Crolla.

Crolla, quien tiene una marca de 34-6-3 y 13 nocauts, es un importante boxeador no favorito que se enfrentará al maestro Lomachenko, cuya técnica y atletismo lo han impulsado de haber ganado dos medallas de oro olímpicas a la corta lista de los mejores peleadores libra por libra del mundo.

Lomachenko entrena fuera de Los Angeles, y ya ha peleado en dos ocasiones en esa ciudad.

Sin embargo, nunca ha aparecido en la más prominente arena de Los Angeles, lugar que ama el box, y la mera idea de hacerlo en este cavernoso sitio hubiera sido improbable hace unos cuantos años.

“Es un lugar muy emocionante”, comentó Lomachenko.

“Después de mi primera pelea en Los Angeles en el Teatro Microsoft, miré hacia el otro lado de la calle y pensé “wow, tal vez algún día podré estar en el Staples Center”.

Menos de dos años después de tener ese debut en Los Angeles en el pequeño Teatro Microsoft, Lomachenko cruzó la calle y hará la defensa del título que espera ganar con estilo –y no sólo debido a que va a usar una extravagante bata en el ring, que vale 200 mil dólares.

Cualquier contrincante que esté por debajo de las 140 libras podría no ser el favorito en contra de Lomachenko, sin embargo, la falta de un retador que teóricamente valga la pena no le interesa al campeón.

Hasta que surja un retador confiable en las 130 ó 135 libras, seguirá acumulando victorias.

“No me importa”, comentó Lomachenko con una sonrisa de superioridad.

“En mis peleas, sólo deseo mostrar mis habilidades. No me importa mi contrincante, quien sea que fuera, sólo deseo disfrutar y dar una pelea buena e interesante”.

Se supone que la próxima pelea de Lomachenko va a ser una unificación de títulos contra Richard Commey de Ghana, quien posee uno de los dos restantes cinturones de peso ligero que Lomachenko desea tener.

Sin embargo, Commey concluyó su pelea del 2 de febrero con una lesión en la mano derecha, por lo que, Lomachenko optó por mantenerse activo entreteniendo a su contrincante obligatorio en la pelea por la corona de la Asociación Mundial de Boxeo.

Aunque Crolla es ampliamente respetado por su rudeza y resistencia, en ocasiones, Lomachenko parece estar compitiendo en un deporte diferente.

Tan sólo, su trabajo con los pies inspira un aprecio rapsódico de los espectadores veteranos y la velocidad de su mano tampoco tiene igual.

Crolla ha visto las peleas de Lomachenko con admiración, aunque él ha combatido durante bastante tiempo como para sentirse intimidado.

“Él es el mejor peleador de este deporte, y me siento agradecido de tener esta oportunidad”, dijo Crolla.