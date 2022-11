A escena árbitro juarense

Next

Eduardo Morán / El Diario

El Mundial de Qatar se pinta hoy de verde, blanco y rojo, no solamente por el debut de la Selección Nacional, sino también porque hará su presentación el árbitro asistente juarense Alberto Morín Méndez en el partido Dinamarca-Túnez, que dará inicio a las 7:00 am tiempo de Juárez, 6:00 am hora de El Paso.

Con el inicio oficial de la Copa del Mundo el pasado domingo, la FIFA dio a conocer las designaciones arbitrales y al fronterizo le tocó estar como asistente número uno en la terna que encabeza el silbante César Ramos. El asistente 2 será Miguel Hernández y el cuarto árbitro el hondureño Said Martínez, además en el VAR estará el también mexicano Fernando Guerrero, mientras que el estadounidense Armando Villarreal será el encargado del VAR.

Morín, de 42 años de edad, es árbitro asistente desde hace más de 20 años. Debutó profesionalmente en 1999 y su primer partido en la Liga MX fue en el 2004, Monterrey contra Veracruz. En 2008 recibió su gafete como árbitro asistente de la FIFA.

Suma participaciones en más de 30 torneos de la Liga MX, así como en siete de talla internacional: la Copa Mundial Sub-20 Egipto 2009, la Copa Mundial Sudáfrica 2010, los Juegos Olímpicos Londres 2012, la Copa Mundial Sub-20 Turquía 2013, Mundial de Clubes 2015 en Japón, la Copa América Centenario y tres Copas Oro.

Talavera con México

Poco después de que Morín concluya su primera participación en Qatar 2022, debutará la Selección Mexicana contra Polonia y en la banca del Tri estará el portero de los Bravos del FC Juárez, Alfredo Talavera.

La semana pasada México perdió con Suecia 2-1 en su último partido de preparación y en el arco estuvo Guillermo Ochoa, por lo que todo indica que Memo también será hoy el encargado de cubrir la portería mexicana. Así, ‘Tala’ y Rodolfo Cota observarían el juego desde el banquillo.

El entrenador nacional Gerardo Martino, puso a Talavera como titular hace dos semanas en el duelo amistoso contra Irak que se jugó en Girona, España, pero los iraquíes no generaron jugadas de peligro y ‘Tala’ en ningún momento tuvo que emplearse a fondo y se dedicó a tocar el balón con los pies cuando sus compañeros se lo retrasaban.

El portero de 40 años edad, nacido en La Barca, Jalisco, llegó a los Bravos a mitad de año y no se perdió ni un minuto del torneo Apertura 2022 bajo los tres palos de la oncena juarense.





Conózcalo

Nombre: Alberto Morín Méndez

Arbitro asistente 1

Fecha de nac.: 10 de agosto de 1980

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 42 años

Estatura: 1.75 m

Debut Liga MX: 2004

Gafete FIFA: 2008





Grupo D

Dinamarca vs Túnez

7:00 am tiempo de Juárez, 6:00 am tiempo de El Paso

Estadio Ciudad de la Educación