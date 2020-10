A enderezar el rumbo

Marco Tapia / El Diario

Sin mucho tiempo para lamerse las heridas luego del descalabro que sufrieron a media semana en Mazatlán, las Bravas de Juárez enfrentan este día a las Rojinegras del Atlas en actividad de la jornada 12 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil.

Después del partido en el puerto, el equipo juarense ya no regresó a la frontera, sino que viajó por carretera a Guadalajara, donde preparó el duelo contra Atlas de este día, que dará inicio a partir de las 9:00 de la mañana.

Silvia Elicerio, quien volvió a la titularidad el miércoles anterior en el partido ante Mazatlán, habló sobre su trabajo al servicio del grupo.

“Es una emoción muy grande con esta oportunidad que me está dando el cuerpo técnico, la confianza y creo que no la tengo que desaprovechar, me ha costado bastante regresar y tengo que hacer las cosas bien”, aseguró.

Sobre el rival en turno, Elicerio sabe que es peligroso, que suele acrecentarse cuando juega en casa.

“Creo que es un rival muy complicado, muy difícil, ha venido haciendo las cosas bien, pero creo que tenemos que enfrentarlo de una manera y hacer lo posible para llevarnos los tres puntos”, señaló la dorsal 11 de Bravas.

La delantera de la escuadra fronteriza declaró que el clima en Mazatlán fue factor para que no se pudiera conseguir un resultado positivo.

“Sí nos pesó mucho el clima en Mazatlán, estuvo muy pesado, creo que aquí (Guadalajara) está mejor el clima. Entrenamos aquí y creo que eso nos ayudará mucho”, puntualizó Silvia.

Una jornada antes de enfrentar a Mazatlán, las Bravas recibieron a las Guerreras de Santos Laguna sin hacer valer la localía, cayendo 2-0.

Estos resultados tienen a la escuadra juarense con una suma de 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y siete derrotas.

“Lo que nos deja de aprendizaje es que para ganar un partido necesitamos 95 minutos o más y atención permanente, no podemos de esa manera regalar prácticamente 30 minutos. Sabíamos del esfuerzo que nos iba a costar jugar en el ambiente a esta hora en Mazatlán, la humedad, temperatura”, comentó Gabino Amparán, director técnico.

Las Bravas regresan a casa hasta el lunes 2 de noviembre, cuando reciban a las Águilas del América.