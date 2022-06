A disfrutar con la familia

El futbolista juarense Santiago Muñoz llegó ayer a Ciudad Juárez para disfrutar de unos pocos días de vacaciones al lado de su familia, después de haber jugado su primera temporada en el futbol inglés con la organización Newcastle United FC y de haber participado con la Selección Mexicana Sub-21 en el Torneo Maurice Revello que terminó el domingo pasado en Toulon, Francia.

“Muy contento, muy contento, ya mucho tiempo sin ver a mi familia, y muy contento de poder aprovechar estos días aquí”, declaró Santi al hacer su arribo al aeropuerto Abraham González, donde ya era esperado por sus padres.

De 19 años de edad, Santi fue convocado a la Selección Mexicana Sub-21 que participó en el Torneo Maurice Revello, antes conocido como Esperanzas de Toulon. México perdió en semifinales con Francia y le ganó a Colombia en el partido por el tercer lugar. Muñoz anotó gol contra Indonesia y ante los colombianos.

“También contento de poder ir a representar otra vez a la Selección y poder quedar en tercer lugar. Ahora sí que fueron muchos partidos en pocos días, a lo mejor yo no venía jugando a ese ritmo por circunstancias de la lesión que tuve y otras cosas, pero siento que me ayudó mucho, me sirvió; gracias al profe y la Selección que me dieron la oportunidad y me regreso muy contento la verdad, me regreso muy contento con mi desempeño y con todo el equipo”.

Santi deberá reportar con el Newcastle United a finales de este mes, por lo que aprovechará estos días para descansar y disfrutar a su familia en esta ciudad.

“A finales de este mes salgo ya para allá y sí, ahorita a descansar y disfrutar a la familia aquí”.

En los últimos días de agosto del año pasado, se hizo pública la noticia de que el juarense Santiago Muñoz salía del Santos de Torreón para enrolarse en las filas del Newcastle United. El 4 de septiembre, Muñoz abordó en esta ciudad el avión que lo llevó a la Ciudad de México, de donde voló a Madrid y tras 10 días de cuarentena en la capital española llegó finalmente a su nuevo hogar, Newcastle.

-¿Cómo fue tu primera temporada en el futbol inglés?

“De mucho aprendizaje, es lo que te diría yo, cada día aprendo. Y bueno, ahora sí que maduré, maduré mucho conforme a las lesiones que tuve y la enfermedad de Covid que también me pegó, entonces me tocó madurar y verle siempre el lado bueno a las cosas y siempre tratar de trabajar duro para lograr los objetivos”, concluyó.

Conózcalo

Nombre: Santiago René Muñoz Robles

Equipo: Newcastle United FC

Posición: Delantero

Fecha de nac.: 14 de agosto de 2002

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 19 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 67 kg