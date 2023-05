A días del Derby, muertes de caballos renuevan preocupaciones de seguridad

Solo unos días antes del evento insignia de las carreras de caballos, el Derby de Kentucky, Churchill Downs está investigando las muertes recientes de cuatro caballos, incluido un potro que estaba programado para correr en el Derby este sábado.

Wild on Ice, un potro de 3 años que obtuvo tres victorias en cinco aperturas en su carrera y estaba en el campo del Derby, fue sacrificado después de lesionarse mientras entrenaba en la pista de este jueves, dijo Churchill Downs en un comunicado. Take Charge Briana fue sacrificada después de una lesión durante una carrera sobre césped el pasado martes.

Dos caballos entrenados por Saffie Joseph Jr. murieron repentinamente por razones desconocidas. Parents Pride colapsó el sábado y Chasing Artie el martes.

“Esto es algo que no sucede”, dijo Joseph este miércoles por la mañana en su granero de Churchill Downs. “Estoy destrozado, básicamente, porque sé que no puede suceder. Las probabilidades de que suceda dos veces es de billones. Corro casi 4 mil caballos y nunca ha pasado. No tiene sentido.

Las muertes se producen en uno de los pocos momentos del año en que el mundo del deporte se centra en las carreras de caballos, ya que el Derby da inicio a la temporada de la Triple Corona. Es probable que renueven las preocupaciones sobre la seguridad de los caballos, incluso cuando la industria se enfrenta a escándalos de dopaje, otras formas ilegales de apuestas y disminución del interés de los aficionados.

“Si bien una serie de eventos como este es muy inusual, es completamente inaceptable. Nos tomamos esto muy en serio y reconocemos que estos incidentes son alarmantes y deben abordarse”, dijo el comunicado de Churchill Downs.

La declaración continuó: "Tenemos plena confianza en nuestras superficies de carreras y nuestros jinetes nos han asegurado que ellos también".