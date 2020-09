A defender la corona

Cortesía

Chihuahua— El logró más importante en la carrera deportiva del racquetbolista chihuahuense Rodrigo Montoya es hasta el momento, el campeonato mundial individual obtenido justo un par de años atrás en Costa Rica, logro que buscará repetir el próximo año.

“Sí, es mi máximo referente y la satisfacción más grande que me ha dado el deporte”, dijo el capitalino de 24 años.

Rodrigo se convirtió en el segundo mexicano en ser campeón de la justa internacional. Fue en San José, Costa Rica, donde el chihuahuense se coronó luego de vencer al estadounidense Charlie Pratt con un marcador de dos sets a cero, con parciales de 15-14 y 15-9, esto en 2018.

De ese modo, Montoya rompió una racha de 18 años en la que México no se coronaba en un Mundial, siendo la última vez en el 2000, cuando su compatriota Álvaro Beltrán logró el título en la modalidad de singles.

“Contento y con esto de la contingencia y cancelación del mundial de este año se pudo alargar un año más mi campeonato, pero ansioso de regresar y defender mi título el próximo año”, dijo ayer el chihuahuense.

Montoya también se convirtió en el primer representante de su estado en coronarse en una copa del mundo y el segundo latinoamericano en la historia de la competencia en ganar dicho título en individual masculino.

“Son grandes momentos que siempre los recordaré y llevaré conmigo ya que son logros que me apuntalaron a la cumbre”.

Con la victoria internacional obtenida en suelo centroamericano, el raquetbolista marcaba una buena racha de importantes títulos, ya que venía de ganar la medalla de oro por equipos en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, mientras que en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se colgó la medalla de oro en individual y en dobles junto a Javier Mar.

Por otra parte, el chihuahuense confirmó que no asistirá al torneo en Atlanta, Georgia a celebrarse en 10 días en lo que viene a ser la reanudación, después de seis meses de suspensión de la gira profesional de la IRT Tour donde participa y está rankeado dentro del top de principales jugadores del circuito.

“No voy a Atlanta, y es que aquí no han abierto los clubes deportivos y por ende las canchas, y tras esto no he podido prepararme bien, así que mejor preferí guardarme”, indicó.