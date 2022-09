A cuidar la cima

La triatleta juarense Dina García compite este fin de semana en el Nacional As Tri de Cozumel, Quintana Roo, en busca de sumar más puntos para mantenerse como la número uno del ranking en su categoría.

“Es parte del circuito del Serial Nacional que da puntos para el ranking. Voy en el número uno y le sigo dando para tratar de llevarme el podio y con eso casi asegurar mi primer lugar nacional, que se premia en diciembre”, compartió la atleta fronteriza de 44 años vía telefónica desde Cozumel.

Dina señaló que esta vez tuvo oportunidad de llegar con más anticipación a aquel puerto turístico, lo que ha aprovechado para aclimatarse.

“Nos fue posible a mi esposo y a mí llegar una semana antes para aclimatarme, generalmente llegó tres días antes de la competencia. Aquí el clima es muy furioso por la humedad, el calor sí lo soporto, pero la humedad sí me afecta, ya en el 2016 nos acabó aquí”.

Después de esta competencia, habrá una más del serial nacional a mediados de noviembre en Xel-Há.

“Con ése cierro la temporada, ahí los puntos son dobles. En el 2019 iba más o menos liderando y con ese evento de Xel-Há terminé en el número uno nacional”.

En junio de este año la juarense compitió en el Mundial de Canadá y en agosto tenía pensado tomar parte en el nacional de Guadalajara, pero no alcanzó a recuperarse bien.

“Guadalajara es un poco a favor de mi técnica y agilidad en la bici, es de muchas curvas y no a todas se les da bien eso. No pudimos ir porque no alcancé a recuperarme de Canadá, que fue una competencia bastante fuerte, pero ya andamos aquí en Cozumel, donde voy a dar el cien por ciento y además de ganar espero sacar una ventaja amplia”.

–¿Qué es lo que te motiva a seguir compitiendo?

“¿Qué me motiva a seguir compitiendo?, es una buena pregunta, ahorita en este momento podría decir que ya es mi estilo de vida, no hay una razón en especial, una motivación a corto plazo es ganar el ranking nacional, pero nada en específico, más bien es un estilo de vida”.

Dina invita a todas las personas a que se activen físicamente, por lo menos 30 minutos al día, para tener beneficios en salud y bienestar.

“Mi mensaje, como lo he dicho de años atrás, es que la cultura física debe ser el respeto al cuerpo. Fuimos diseñados para movernos, para hacer ejercicio, entonces invito a la gente a que activen en un plano normal, con 30 minutos al día y ganarán en salud y bienestar”.