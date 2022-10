A conquistar preseas

Un total de ocho atletas juarenses, infantiles y juveniles, viajan este miércoles rumbo a Colombia para competir en el Abierto Panamericano de Taekwondo que se llevará a cabo en el Centro de Alto Rendimiento ubicado en el municipio de Sogamoso en el departamento de Bocayá.

En este evento, Ciudad Juárez está representado por Lizbeth Orduño y Fernanda Zoe Buenrostro en la categoría Infantil; los hermanos Francisco y Emilio Acosta, Brandon Rayos y Gael Marentes en Cadetes; y Fernando Páez y Leonardo Hernández en Juvenil.

“Es algo muy importante, la realidad es que todo el año estamos trabajando en los eventos de la Federación, siempre buscando esos primeros lugares, ese sueño aspiracional de ser seleccionados nacionales, pero también está abierta la posibilidad de los eventos internacionales oficiales, puede haber un torneo en cualquier lugar del mundo, pero son pocos los que son oficiales convocados por la Unión Panamericana, convocados por la Federación Mundial y que son de ranking mundial”, comentó Karim Hernández, presidente de la Asociación Estatal de esta disciplina, quien viaja con el grupo de ocho atletas y que resaltó que éste es un evento de ranking mundial categoría G2.

“Ahorita se dio la oportunidad de poder asistir, obviamente es costoso, el nivel es alto, pero necesitábamos abrir ya esa puerta de lo internacional para de ahí en adelante seguir viajando. No es la primera vez que viajamos, antes de pandemia habíamos tenido una serie de eventos fuera del país, pero pues ahorita qué padre que ya es un grupo más numeroso de ocho atletas”.

“Es la primera vez que salgo de México, me siento un poco nerviosa y al mismo tiempo emocionada porque siempre ha sido mi sueño salir de México a conocer más países”, compartió Lizbeth Orduño, de 10 años de edad y con cuatro en la práctica del taekwondo.

–¿Ya sabes qué te gustaría ser de grande?

“Pues tengo dos cosas, siempre desde chiquita he querido ser policía, pero cuando entré a taekwondo supe que no quería ser tanto así policía, sino como que quiero ser maestra de taekwondo”, respondió la alumna de quinto de la primaria Óscar Flores.

“Voy a Colombia y me siento feliz, es la primera vez que viajo a otro país y la primera vez que compito en un evento internacional”, dijo por su parte Leonardo Hernández, de 15 años de edad y que no negó tener un poco de nervios, pero también confianza por la preparación que ha tenido.

“Ya llevo mucho tiempo entrenando, pero este año yo creo que es cuando más me he esforzado desde que inició y conforme a este evento pues simplemente no faltar a entrenar” agregó Leo.

Fernando Páez, que compite en la categoría Juvenil, señaló que para este Abierto Panamericano se le dio la oportunidad por la trayectoria que tiene en este deporte.

“Se presentó la oportunidad, ha sido una preparación larga para mí y para mis compañeros. Me siento contento, me siento fuerte y con posibilidades”, dijo el atleta de la división de -51 kilogramos.

–¿Qué es lo que más te gusta del taekwondo?

“Me gusta, no sé, ya es algo que llevo practicando desde muy chiquito, entonces ya ahorita es un amor incondicional que le tengo”, respondió el estudiante de primer semestre del CBTIS 128.