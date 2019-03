A conquistar otras aguas

Tres integrantes del equipo de natación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez viajarán a Monterrey, Nuevo León, para tomar parte en el Grand Prix Arena, donde buscarán que Sophia Chávez dé la marca para calificar a la Olimpiada Nacional que próximamente se realizará el Cancún.

Así lo dio a conocer ayer Miguel Silva, entrenador del Centro Acuático Universitario, que agregó que el evento en la ciudad del Cerro de la Silla se efectuará del 26 de marzo al 1 de abril.

“Es el evento Grand Prix Arena, es una competencia muy importante a nivel nacional, ya que es la última competencia donde hay oportunidad para calificar a la Olimpiada Nacional, que se va a celebrar en Cancún. Ya tenemos clasificados a dos muchachos del equipo y esperamos calificar a una muchacha más”, señaló Silva.

Los nadadores que ya dieron la marca para la Olimpiada Nacional son Raúl Silva y Sophia Enríquez, solamente falta que Sophia Chávez también amarre su boleto.

“Es parte de la preparación de los muchachos y se busca que cada vez vayan más participantes, tanto de aquí de la ciudad como de nuestro equipo. De nuestro equipo este año llevamos tres, hubo algunos otros que no pudieron asistir por otras situaciones, de la ciudad hay otros equipos que también están llevando más nadadores y pues está creciendo la natación aquí en la ciudad”, dijo Silva y agregó que Raúl compite en pecho y estilo libre, Sophia Enríquez en mariposa, libre y dorso y Chávez en mariposa y dorso.

“Hacemos trabajo en la alberca de dos horas, los más grandes van al gimnasio a hacer trabajo de fuerza y pues ahí de repente también tenemos algunas pláticas para orientarlos”, comentó el entrenador en relación a la preparación que tienen los integrantes del equipo.

Sophia Enríquez dijo sentirse orgullosa de poder competir en la Olimpiada Nacional, para lo cual ha dedicado mucho esfuerzo.

“Pues muy orgullosa porque he pasado por mucho para llegar aquí, con mucho esfuerzo, también de mis papás que siempre me están apoyando en todo”, dijo la nadadora de 14 años de edad y con siete en la práctica de este deporte.

Raúl Silva, de 17 años de edad y nadador desde los 4 años, comentó que el pase a la Olimpiada Nacional lo consiguió en el nacional que se realizó en Guadalajara y que se encuentra listo para las siguientes competencias.

“El tiempo lo logré en el nacional pasado en Guadalajara y me siento preparado porque más que nada he entrenado mucho tiempo para llegar a estas alturas, entonces busco que ese esfuerzo sea recompensado”, dijo Silva.

Raúl considera los 50 metros pecho su prueba fuerte y le gusta por lo explosiva que es.

“Me gusta porque desde pequeño no he sido mucho de paciencia, entonces los 50 metros se pasan rápido y no puedes pensar en nada. Es explotarte en tu máximo lo más que puedas para bajar tu tiempo”, mencionó Silva.