A cambiar la historia

Con nuevos bríos y dispuestos a encarar el noveno torneo corto en su historia, liderados por el entrenador Gabriel Caballero, los Bravos FC Juárez regresaron ayer a los entrenamientos e iniciaron la pretemporada rumbo al Apertura 2019, justa que significa una oportunidad de revancha después que no calificaron a la Liguilla en el Clausura 219.

Los Bravos quienes surgieron en el Ascenso MX, en mayo del 2015 con la idea de subir a Primera División, igualaron su peor desempeño la campaña anterior con sólo 15 unidades, cifra que los colocó en el penúltimo lugar general, por lo que el plantel quiere el desquite.

En el Complejo Bravos, el grupo de jugadores hizo pruebas físicas y médicas para posteriormente tener una sesión física ligera y primeros ejercicios con balón.

“Volviendo del descanso, estamos con los exámenes médicos y físicos, empezamos el día de hoy y así seguiremos.

Los jugadores regresaron sin molestias, sin lesiones, que fue uno de los motivos por los que nos mantuvimos entrenando después de que terminó nuestra participación en la liga”, comentó el estratega.

Luego de tener un período vacacional de prácticamente un mes, los Bravos volvieron a la actividad, y en breve se hará un análisis de cómo será la pretemporada, algo que el cuerpo técnico encabezado por Caballero estará definiendo en próximos días.

“Está más o menos planificado, pero en estos días estaremos juntándonos con la directiva, con Álvaro (Navarro) para ir afinando todos los detalles, por el momento estaremos acá entrenando estos días y dependiendo de encontrar lugares, de los partidos amistosos y con el mismo plantel se irá viendo con el correr de los días”, señaló Caballero.

Al no existir un día de draft, el timonel mencionó que eso también sirve para realizar las contrataciones con calma y paciencia.

“Siempre hay puntos que fortalecer en un equipo, y en un torneo un sector pudo estar bien y el otro no, entonces creo que primero pasa por la calidad de cada uno de los jugadores, se puede pasar por un buen momento o malo, que creo fue lo que nos pasó por varios lapsos del torneo, y siempre habrá algo que modificar para que el plantel este más completo y en eso estaremos con la directiva”, aseveró el director técnico de origen argentino.

Caballero habló sobre la composición del plantel para el siguiente torneo y la situación de los jugadores del FC Juárez.

“Tenemos que ver todos los jugadores que terminan contrato, los que lo tienen vigente, los que están prestados, los que pertenecen al club, las opciones que nosotros buscaremos, hay que ir paso a paso. En todas las zonas buscaremos alternativas y viendo exactamente las características de los jugadores que necesitaríamos”, manifestó el entrenador del cuadro juarense.