A aullar en casa

Los Coyotes de El Paso juegan esta noche el tercero de cinco partidos consecutivos en el Coliseo, cuando reciban a Tacoma Stars, equipo al que ya vencieron en la presente temporada a principio de año. El partido dará inicio a las 7:15 pm.

La escuadra aulladora, llega a este juego después de haber vencido el viernes pasado al Express de Turlock, 8-7, en tiempo extra, en lo que fue el tercer partido esta campaña en el que los paseños tienen que jugar minutos de más para definir el resultado, con un saldo de dos triunfos y una derrota.

“Ya nos acostumbramos a ganar de esa manera y que todos los juegos de nosotros sean muy cerrados. Desde la temporada pasada, los últimos doce juegos que nos quedamos ya como entrenador, todos fueron muy cerrados y muy sufridos, así es que pues ya estamos acostumbrados”, declaró el entrenador Jesús Enríquez.

Después de nueve partidos disputados, los Coyotes se mantienen en el último lugar de la División Suroeste con tres victorias y seis derrotas, 63 goles a favor y 75 en contra para una diferencia de -12.

“Somos un equipo que a la ofensiva funcionamos muy bien, defensivamente nos cuesta porque pues en realidad casi todos nuestros jugadores son ofensivos, los que tenemos de defensa pues los hemos hecho nosotros defensas, entonces ahí les cuesta un poco a los ‘chavos’ entender que tienen que ser responsables al momento de agarrar su marca y no dejarla y que no nos sorprendan”, mencionó.

Enríquez agregó que cuando logren mejorar la defensa serán un equipo que ya no va a sufrir tanto, más constante, que va a ir poco a poco hacia arriba, lo cual también ayudará a que se consigan victorias consecutivas.

“Mejorar nuestra defensiva y mejorar el aspecto físico porque ahorita hemos tenido muchos juegos, tenemos que dosificar a los muchachos y que estén listos para esta semana", dijo