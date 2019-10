A amarrar playoffs

En busca de la victoria con la que prácticamente aseguraría su lugar en los playoffs del Campeonato de la USL, El Paso Locomotive FC recibe esta noche al Austin Bold FC en el Southwest University Park a partir de las 7:00 pm, en lo que será el penúltimo partido como local para el equipo paseños en la temporada regular.

Tanto los ‘Locos’ como el Bold llegan a este partido empatados en puntos (46), pero los de la capital de Texas en séptimo lugar de la Conferencia Oeste y los fronterizos en el octavo.

Los dos equipos han disputado 31 partidos, en los cuales la máquina paseña suma 12 victorias, nueve derrotas y 10 empates, mientras que Austin ha ganado en 13 ocasiones, perdido en 11 y empatado en siete.

De ganar esta noche, Locomotive llegará a 49 puntos, con dos partidos por disputar en la temporada regular. Debajo de El Paso se ubican en noveno LA Galaxy II con 44 puntos y en décimo New Mexico United con 42.

Más abajo, con 41 puntos cada uno se localizan San Antonio FC y Las Vegas Lights en los lugares 11 y 12, respectivamente, ambos con dos partidos por disputar, lo que significa que ya solamente aspiran a llegar a un total de 48 puntos, con lo cual no podrían superar al Locomotive si es que gana esta noche.

Para el equipo de Austin es prácticamente la misma situación, de ganar hoy, amarrarían su boleto para los playoffs.

Luego de haber perdido con Orange County el 14 de septiembre, los ‘Locos’ llegan a este encuentro con una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, con tres victorias y un empate, mientras que Austin en los últimos cinco compromisos suma una derrota, dos empates y dos victorias.

El 29 de septiembre vencieron como visitantes a Portland 2-1 y una semana antes a Las Vegas 4-1.

En la primera vuelta, Locos y Bold empataron a cero goles en Austin. Para El Paso, ése fue el primero de nueve juegos al hilo en los que no conocieron la derrota.