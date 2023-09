A 39 años del primer título de Julio César Chávez

Ciudad de México.- La leyenda de Julio César Chávez como gran campeón mexicano empezó a forjarse la noche del 13 de septiembre de 1984, en el Olympic Auditorium de Los Ángeles, California.

Así es que hoy se cumplen 39 años del despegue de la carrera de quien es considerado el mejor boxeador tricolor de todos los tiempos.

Aquel duelo le entregó el primer título mundial al ídolo de Culiacán, Sinaloa -aunque nació en Ciudad Obregón, Sonora-, cuatro años después de haber debutado en el boxeo profesional.

Esa ocasión enfrentó a su compatriota Mario "Azabache" Martínez, pleito en el que, además, JC no era favorito.

Estaba en juego el cetro vacante Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el ring del Olympic, que presumía una lona color azul con un logotipo en el cetro de Budweiser.

Mario, entonces de 19 años de edad y proveniente de Guadalajara, llegaba con registro de 28-1-1, 26 KO's, mientras que Julio, de 22 años y con short rojo, subía con un registro de 41-0, 37 KO's.

El anunciador fue Jimmy Lennon Jr., quien después estaría siempre en las grandes peleas de Chávez.

UN DUELAZO

Una vez que empezó la pelea, ninguno de los dos cedió. Ambos iban al choque, con varias combinaciones.

No tenían reversa. Tanto Julio como Mario querían la corona.

A partir del quinto asalto, Chávez llevó en varias ocasiones a las cuerdas al rival. Martínez poco a poco estaba siendo acorralado. Julio metió varios derechazos con poder.

Al final del séptimo asalto, el médico revisaba a Mario, pues los golpes ya estaban cobrándole factura y presentaba una hemorragia en la parte interna del labio.

Pensaban que no saldría al octavo rollo, pero Mario se paró para seguir... eso no detuvo a Chávez, quien siguió castigando al "Azabache", quien al final de ese round se fue apoyando del réferi, John Thomas, quien levantó los brazos en señal de que era todo paraMartínez.

Así se selló la pelea, mientras Julio celebraba en el ring.

La intensidad del duelo y la calidad del rival hicieron que ahí naciera una estrella y Chávez sumó varios campeonatos y defensas más -en peso Ligero y Superligero- y selló su registro en 107-6-2 y 85 nocauts

"Nadie creía en mí, no me conocían, y ser campeón fue algo que me cambió la vida", contó en alguna ocasión Julio, quien actualmente tiene 61 años.

