Ya habría acuerdo Barsa-Vela, pero...

Barcelona, España.- Irónicamente, Carlos Vela está a un rechazo de poder ser jugador del Barcelona.

Según revela el diario español Sport, tanto el delantero mexicano como su equipo, el LAFC, ya tienen un acuerdo total con los blaugranas, sin embargo, es la opción “B”.

Los catalanes tienen a dos nombres para reforzar su ataque, uno Vela y otro es un “tapado”, con quien están en negociaciones. Si no llegan a un acuerdo con este jugador entonces activarán la operación del tricolor, que cuenta con el beneplácito del entrenador Ernesto Valverde.

Vela desea volver a la Liga Española y por ello las negociaciones fueron rápidas.



Pasa Lainez del 25 al 22

Sevilla, España.- Si alguien ya había comprado o pedido la camiseta del Betis de Diego Lainez con el número 25 en la espalda, que no se preocupe, el club se encargará de solucionar el conflicto y proporcionar una con el 22.

Durante la semana el jugador mexicano tuvo su presentación con el conjunto andaluz y se le entregó de forma simbólica la playera con el 25. Sin embargo, al acudir a la banca con el equipo el pasado jueves para el partido de Copa del Rey apareció con el 22.

¿La razón? De acuerdo al diario Marca, la Federación Española le indicó al Betis que Lainez tenía que escoger otro número porque el club aún no llenaba el cupo de 25 elementos, por lo cual quedaban libres el 22 y el 24. Diego eligió el primero.



Observa Arsenal al ‘Chucky’

Monterrey, NL.- El nombre de Hirving Lozano sigue sonando fuerte en Inglaterra, pues ahora el Arsenal estaría siguiendo de cerca los pasos del delantero del PSV.

Unai Emery, técnico del equipo Gunner, buscaría a Lozano para suplir la posible salida de Mesut Özil, de acuerdo al diario británico The Sun.

Recientemente al jugador canterano de tuzos se le vio ligado con el Nápoles y el Chelsea, aunque aún no se ha concretado nada.

Actualmente el ‘Chucky’ se mantiene como uno de los goleadores del equipo granjero y suma 15 goles en todas las competiciones de esta temporada.