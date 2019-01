Una nueva aventura

Eduardo Morán / El Diario





Emocionado y al mismo tiempo algo nervioso, pero con fuerte deseo de que ya dé inicio la temporada, así se percibe el ala defensiva Alfredo Durán Peña, uno de los jugadores que forman parte del nuevo equipo profesional de futbol americano, los Centauros de Ciudad Juárez, y que el próximo 3 de marzo harán su debut en el campo Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga contra los Pioneros de Querétaro.

‘Estamos emocionados al saber que va a ser una liga profesional, que es el sueño de la mayoría de los jugadores de futbol americano cuando empezamos, sueñan a lo mejor llegar a la NFL, pero que ahora va a ser aquí en México profesional. Como alguien dijo en un entrenamiento, es nuestra NFL. Y además el nervio de una experiencia nueva, una aventura nueva en la vida.’





¿Qué sientes de que va a haber un equipo nuevo en Juárez?

‘Felicidad, orgullo, ya que va a ser algo más grande que los equipos representativos de aquí de Juárez, de las grandes instituciones que tiene, una de ellas el Tec de Juárez, las Liebres, pero saber que va a haber algo que puede representar más a Juárez todavía y ser parte de ella, pues es algo muy grande.’



¿Cómo visualizas la primera temporada con Centauros?

‘Dura por ser el inicio, me imagino que la mayoría de los equipos han de pensar igual, o sea, dura por ser algo nuevo, yo creo, no imposible de ganar, pero sí va a ser algo duro.’



¿Cómo empezaste a practicar futbol americano?

‘Yo empecé en el 2007 a entrenar futbol americano en lo que era el equipo de Club Jaguares con el coach Levi y el coach Alejandro Becerra. Entrenábamos en el Tec de Juárez. Me invitó un amigo de la secundaria y ya preguntamos y a partir de ahí nos equiparon y me gustaron los golpes. Yo empecé en el beisbol y ya después jugaba futbol americano y beisbol, hasta que de plano el futbol americano robó toda mi atención a los 17 años.’



¿En qué equipos has jugado?

‘Fue club Jaguares, todas mis juveniles, menor y mayor, después de ahí fui a jugar en Chihuahua con las Aguilas de la UACH tres temporadas, en categoría intermedia, después regresé a Juárez y jugué en las Liebres del Tecnológico cuatro temporadas y luego ya de ahí pues equipos de semipro, con las mismas Liebres, ya pasando por la Liga Master de Chihuahua con el equipo representativo de Juárez, y ahora buscando una oportunidad de jugar en Centauros.’



¿Cómo llegaste a Centauros?

‘Por el equipo que se organizó para la categoría máster es por donde llegó la invitación que nos hicieron para ser parte de Centauros.’



¿Qué te ha dejado el futbol americano?

‘Un chorro de cosas, el no rendirte, por más difícil que sea la situación, cual sea, siempre salir adelante.’

Finalmente, Durán invitó a la afición fronteriza para que asistan al primer partido de la temporada y al scrimmage que tendrán el 15 de febrero contra la UACH en Chihuahua.

‘Que apoyen a los Centauros en las redes sociales y que apoyen al proyecto.’