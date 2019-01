Una caja de plástico, que tiene bajo su cama atesora todas las medallas que la taekwondoína Laura Alejandra Ovalle Sánchez ha conquistado a lo largo de su carrera deportiva, pero la presea Agustín ‘Cheché’ Álvarez, que recibió en 2014, se encuentra en un lugar especial, mismo que tendrá que ampliarse a partir de hoy, cuando reciba de nueva cuenta la estatuilla que la acredita como la Deportista del Año 2018.

Todo comenzó cuando Laura tenía cinco años, pero su primera medalla la conquistó a los nueve, en una competencia nacional que se realizó en el estado de Nuevo León.

“Mi primera medalla, recuerdo bien, fue un bronce en Monterrey. Un año después, en mi primer proceso de Olimpiada Nacional obtuve mi primer oro, la recuerdo porque en el pase por medallas me tocó pelear con la niña que en 2009 me había ganado. Ahí entendí que el deporte da revanchas y uno no puede renunciar por el primer fracaso que se te presenta”, comentó la artemarcialista de 19 años de edad.

Laura llegó a la práctica del taekwondo de manera fortuita, ya que solamente quería desarrollar alguna disciplina deportiva, y fue el gimnasio del profesor Karim Hernández el que albergó sus ganas e ímpetu.

Actualmente la estudiante de Administración de Empresas se mantiene entrenando con el profesor Hernández, aunque también, por ser representante de la UACJ, trabaja con el entrenador Mario Romero.

“A las dos semanas de haber iniciado tuve mi primer torneo en el Parque Central, se puede decir que ahí comenzó mi carrera. Recuerdo que cuando inicié a entrenar para olimpiada, el profesor me ponía a pelear con compañeros más grandes. Fue mucha ‘carrilla’, lloraba porque no aguantaba el ritmo, pero todo valió la pena”, expuso la medallista de oro en la Universiada Nacional, en Toluca.

Durante la semana, Laura entrena tres días con el equipo de la UACJ, que dirige Romero; martes y jueves lo hace con Hernández y el sábado está con la Selección Juárez, grupo al que pertenece desde hace algunos años.