Tratarán Pats de superar problemas fuera de casa

Foxborough, Massachusetts.- Los Patriotas nuevamente serán visitantes en un duelo de playoffs, lo que no siempre los ha tratado bien durante la época de Tom Brady.

Nueva Inglaterra fue invencible esta campaña en casa, con una marca de 8-0 en la temporada regular y pasando por encima de los Cargadores de Los Angeles en la ronda divisional.

Jugar fuera de Massachusetts ha dado diferentes resultados. Brady está 8-4 en los juegos de campeonato de la Conferencia Americana y 6-1 en casa. Pero está 2-3 como visitante en el duelo por el título de la AFC, con ambas victorias en Pittsburgh durante las temporadas de 2001 y 2004. Nueva Inglaterra tuvo registro de 3-5 en juegos fuera del Gillette Stadium durante la temporada regular de 2018.

Los Patriotas llegan al juego de campeonato de la AFC del domingo en Kansas City para tratar de convertirse en el primer equipo desde los Bills de la década de 1990 en llegar al Super Bowl luego de perder en la edición de la temporada anterior. No han ganado un juego como visitante en playoff desde que se impusieron por 24-21 a los Cargadores en la ronda divisional de la temporada de 2006.

Los Patriotas perdieron ante los Potros como visitante en el juego de campeonato de la AFC en 2006 y dos veces en Denver, en la final de conferencia de 2013 y 2015. Nueva Inglaterra ha jugado el resto de sus 22 partidos de playoff desde 2006 en casa o en un terreno neutral en el Super Bowl.

“Es duro vencer al primer sembrado como visitante. Esa es la realidad, así como somos difíciles de vencer en casa cuando tenemos la mejor marca”, dijo Brady esta semana. “Se necesita mucho. Se necesita de mucho buen futbol. Se necesita de un gran juego complementario. Las tres fases tienen que estar en su mejor punto. Nos enfrentamos contra un equipo que anota muchos puntos”.

También tendrán que lidiar con la que podría ser la temperatura más baja para un partido en la historia del Arrowhead Stadium. Se pronostica una onda ártica para Kansas City.

El linebacker de los Patriotas Dont’a Hightower comentó que se enfocará en tratar de contener a la ofensiva más anotadora de la NFL y no en el termómetro.

“Definitivamente es uno de los lugares más complicados para jugar. Pero al final del día, se reduce en la ejecución. Todo se reduce al futbol americano y a las jugadas”, dijo Hightower.