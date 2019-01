Tienen recompensa

Desde el primer día del campamento de entrenamiento en el mes de agosto hasta casi al final de la programación de partidos de la NFL, escuchamos hablar de eso.

No importa a qué ciudad represente un equipo o quién sea el entrenador o los jugadores, el tema es el mismo.

Hay que ganar la División.

Para muchos fanáticos, ver a su equipo participar en los playoffs les da esperanza de que un campeonato podría estar en el horizonte inmediato.

Lo sentimos, pero en raras ocasiones funciona de esta manera, especialmente en las últimas fechas.

Por supuesto, fue un paso significativo para los Potros el darle un giro a su temporada y conseguir un lugar como comodines.

Y para los Halcones Marinos, que llegaron a la postemporada en un año en que el equipo fue remodelado.

Son pasos, no saltos; ganar la División se está convirtiendo en una necesidad para llegar al Super Bowl.

“Ciertamente, yo no creo que eso esté asegurado”, comentó Tom Brady, quien ha logrado que los Patriotas participen en ocho Super Bowls, en donde han conseguido cinco victorias –todo eso después de haber ganado el Este de la Conferencia Americana.

“Sé lo difícil que es. Agradezco mucho que mis compañeros de equipo y entrenadores trabajen extremadamente duro para colocarnos en una posición de hacer un gran trabajo. Creo que cuando uno tiene mucha perspectiva, como yo la tengo, me doy cuenta que es increíblemente difícil lograr eso. Y por eso me siento muy agradecido”.

Mañana, los dos mejores sembrados de cada Conferencia se enfrentarán, los Carneros con récord de 14-3 y los Santos con los mismos números, seguidos de los Patriotas con marca de 12-5 contra los Jefes, que tienen un récord de 13-4.

Se trata de la cuarta ocasión desde que el actual formato de playoff fue adoptado en el 2002, que ha sucedido esto, el caso más reciente fue cuando Denver derrotó a Carolina en el campeonato del 2015.

Nunca ha ocurrido que no haya un ganador de la División en un partido en donde se disputa el título de la Conferencia.

Sólo en el 2008 estuvo a punto de que eso pasara, cuando Arizona, que ocupaba el cuarto lugar, derrotó a Filadelfia, que estaba en el sexto sitio, ganando la corona de la Conferencia Nacional.

En cinco ocasiones en 17 temporadas no ha jugado el primer sembrado en el partido de campeonato de la Conferencia Americana, lo más recientemente fue en el 2012 cuando Baltimore, que ocupaba el cuarto lugar, derrotó a Nueva Inglaterra que estaba en segundo lugar antes de ganar el Super Bowl.

También sucedió cinco veces en la Conferencia Nacional, el último caso fue en el 2016 cuando Atlanta, que estaba en segundo lugar, venció a Green Bay que ocupaba el cuarto sitio.

Y en cuanto a los equipos de comodines, cada fanático de los Acereros, Gigantes y Empacadores se podrá acordar que sus equipos avanzaron, de ser el sexto sembrado a campeones del Super Bowl.

Ninguno de esos emocionantes partidos ha ocurrido desde el 2010, y sólo un comodín, los 49ers del 2013 han aparecido en un partido de campeonato de la Conferencia desde entonces.