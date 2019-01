Sufre Real Madrid sin Cristiano

Madrid– La primera temporada sin Cristiano Ronaldo ha resultado ser un suplicio para el Real Madrid; el gigante español atraviesa su peor momento en más de dos décadas.





Habría que remontarse a 1996 para recordar a un Madrid con 10 derrotas en este punto de la temporada. Ese equipo, con Raúl González como estandarte, sumaba 12 derrotas al llegar enero. Tres años después, el Madrid dirigido por Guus Hiddink también estaba en un mal momento, con 10 reveses en sus primeros 32 partidos en todas las competiciones, exactamente la cuenta de esta temporada.





Todo lo posterior fue encantador para el Madrid, especialmente tras el fichaje de Cristiano en 2009 y conducir al club a una pila de trofeos.





"Los últimos años han sido la mejor época de la historia del Real Madrid", dijo el zaguero madridista Nacho Fernández, "es difícil superarlo e igualarlo".





El tropiezo más reciente del Madrid fue ante Leganés, en la Copa del Rey, el miércoles. A pesar del resultado, a los Merengues les alcanzó para avanzar a los Cuartos de Final después de sucumbir 3-0 en el partido de ida, pero la derrota volvió a dejar en evidencia las carencias del equipo tras la salida de Cristiano a la Juventus.





A pesar de lo que se podría esperar, el Madrid optó por no hacer fichajes de impacto para suplir al portugués, de manera que decidió apostar por juveniles como Vinicius Junior, de sólo 18 años. El brasileño ha dado indicios de que puede establecerse como figura, pero aún no tiene el rodaje para ser un líder; además, Mariano Díaz recibió la camiseta con el número 7 tras la partida de Cristiano, pero su temporada se vio truncada por lesiones y no ha podido aportar mucho.





Por otra parte, el club confiaba en que los veteranos Gareth Bale y Karim Benzema pasarían a ser los caudillos sin CR7, sin embargo, no ha sido así, pese a que sus estadísticas individuales repuntaron significativamente después de la partida del astro lusitano, puesto que han anotado más goles, pero sin lograr consistencia.





El próximo partido del Madrid será el sábado al recibir al Sevilla en LaLiga, donde marcha cuarto en la clasificación, 10 puntos detrás del líder Barcelona tras 19 fechas.