Sorprende Marcus Medallion

Marcus Medallion, favorito 35-1 en la línea de la mañana, dio la sorpresa del día al ganar el Dona Ana County Handicap, con bolsa de 85 mil dólares, ayer en el hipódromo de Sunland Park.

El caballo capado de seis años, hijo de Jesse James Jr, le volteó la mesa al superfavorito Major Bites, al ganar la prueba de 440 yardas para cuartos de milla criados en Nuevo México.

Bajo la monta de Adrián A. Ramos, Marcus Medallion tuvo un galope enérgico en las 200 yardas finales para superar a sus contrincantes y ganar por un cuerpo de diferencia en un tiempo rápido de 21.18 segundos.

Marcus Medallion ganó 51 mil dólares para la propietaria Karina Aldavaz, de Dexter, Nuevo México, y se adjudicó la primera victoria en un stake en 14 salidas. Esta fue la cuarta victoria en su carrera, pero ha sido la más destacada al imponerse a Major Bites. El ganador fue entrenado por Jaime Aldavaz.

Marcus Medallion regresó $72.40 dólares por cada boleto de $2.

Major Bites, el favorito 4-5, llegó a estar en la punta, pero no pudo con el ganador.

El segundo lugar tuvo en la monta a Esgar Ramírez. El exitoso ganador de stakes criado en Nuevo México venía de obtener un tercer lugar detrás de Jessies First Down en el Campeonato en Sunland Park (Gr. 1), con bolsa de 350 mil dólares el 30 pasado de diciembre. Había ganado cinco de siete carreras de stakes en el 2018.

Mr Klee se esforzó y terminó tercero, una nariz delante de Rime Chimes. Percyjones se tambaleó en la salida, nunca fue una amenaza y terminó en el quinto lugar.