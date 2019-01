Soñado debut en Copa MX

De las varias virtudes que tienen en común los juarenses Oliver Silva, Armando Franco y César Gándara, tres jóvenes canteranos de Bravos que debutaron el pasado martes en el triunfo sobre Tampico Madero en la Copa MX, es sin duda el hambre de trascender en el futbol profesional la que más destaca en cada uno de ellos.

Silva Gómez, que se desempeña en la delantera del conjunto fronterizo, se hizo presente en la goleada de tres por cero, con la anotación que selló la victoria al minuto 93 de tiempo corrido.

“Fue un debut maravilloso, la verdad agradecido con el profesor Gabriel Caballero por la oportunidad y la confianza que me brindó para que debutara”, comentó el atacante de 18 años.

Oliver entró de cambio por Armando Franco al minuto 75, cuando el partido ya se encontraba favorable para Bravos (2-0). Instantes previos a su gol, el debutante tuvo una jugada para marcar, pero el nerviosismo lo traicionó y terminó por desperdiciarla.

El novel futbolista no cayó en el desánimo y minutos después, en un pase filtrado, se plantó solo frente al arquero, esperó el momento oportuno y de pierna derecha entró al área grande, cacheteó la esférica y decretó el 3-0 definitivo.

“Cuando me habló el ‘profe’, lo primero que sentí fueron nervios, pero cuando entré a la cancha fueron quedando de lado. Me tocó un mano a mano con el portero, no sabía cómo reaccionar, si quitármelo o la definición, hice lo más sencillo y definí al segundo poste para marcar. Dedico esta actuación y el gol a mi familia”, añadió

Franco debutó y fue titular con el conjunto juarense. Fue el delantero con el que la escuadra fronteriza saltó a la cancha del Estadio Olímpico.

“Me siento muy orgulloso de ser parte de este equipo, agradezco el apoyo y la confianza que me dieron cada uno de mis compañeros antes de comenzar el partido”, manifestó Franco, quien en la rama de Tercera División inició con La Tribu y luego pasó a Cobras Premier.

César Gándara, quien se desempeña como defensa, vio su debut con Bravos luego de la expulsión de Luis López al minuto 87.

“Muy contento por la oportunidad que se me dio. Cuando vi que expulsaron a mi compañero percibí que era una buena oportunidad para entrar y así fue. Esto me compromete a seguir trabajando, a seguir los pasos de los que llevan más tiempo, es apenas el inicio en este camino”, declaró el defensivo de 1.85 metros.