Solicita Turquía arresto de Kanter

Ankara, Turquía.- Fiscales turcos gestionan una orden internacional para el arresto del jugador de los Knicks de Nueva York Elias Kanter, acusándole de ser integrante de una organización terrorista.

El diario Sabah informó que la Fiscalía de Estambul también preparó un pedido de extradición del jugador de la NBA. The Associated Press no pudo contactar a funcionarios de la Fiscalía para obtener comentarios.

Kanter, quien no acompañó a los Knicks esta semana para su partido en Londres al denunciar que teme ser asesinado por su oposición al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, respondió en Twitter que el Gobierno turco no ha podido presentar “una sola prueba de un delito que haya cometido”.

“Ni siquiera tengo una multa por estacionarme mal en Estados Unidos”, escribió Kanter el miércoles.



LeBron recibe permiso para entrenar la próxima semana

El Segundo, California.- LeBron James recibió permiso para entrenar con los Lakers de Los Angeles una vez que regresen de la gira de dos partidos que están por emprender, informó el equipo

James se lastimó la ingle en Navidad. Se habrá perdido 13 juegos consecutivos una vez que los Lakers vuelvan de su gira de este fin de semana, igualando la mayor cantidad de encuentros que se ha perdido el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA en una temporada.