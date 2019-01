Se cita Halep con Venus en Australia

Melbourne, Australia.- Lleve a Simona Halep al límite y dará lo mejor de sí.

La máxima preclasificada del Abierto de Australia soportó todo lo posible ante la estadounidense Sofia Kenin, de 20 años, en su duelo de segunda ronda ayer antes de ganar los cuatro últimos games para hacerse con una victoria por 6-3, 6-7 (5), 6-4 tras dos horas y media de partido.

“Bueno, no tengo ni idea de cómo gané hoy”, dijo Halep, vigente campeona de Ronald Garros. “Es difícil explicar qué ocurrió en la pista”.

Hace un año, la rumana estuvo a un punto de caer eliminada en dos partidos en Melbourne Park, pero remontó cada vez y alcanzó la final. En su debut esta temporada llegó a estar un set y una rotura de saque por detrás antes de darle la vuelta a la situación. En esta ocasión, ante una correosa Kenin, Halep tenía una desventaja de 4-2 en el tercer set cuando logró no ceder más puntos.

Y todo esto pese a sufrir lo que describió como “una pequeña lesión” en el segundo set, algo que parecía evidente ya que no siempre podía correr con su energía habitual.

“Con suerte, en la próxima ronda jugaré mejor”, dijo Halep, que podría perder el número uno del mundo durante el primer grande del año.

Su siguiente encuentro promete: tendrá enfrente a Venus Williams, exnúmero uno del mundo y vencedora de siete Grand Slams. Y quien sobreviva al choque podría toparse con la pequeña de las Williams, Serena, que atesora 23 grand slams, en octavos de final.

Justo antes del partido de Halep, Venus, que no es cabeza de serie en un major por primera vez en cinco años, se deshizo de Alize Cornet por 6-3, 4-6, 6-0.

Por su parte, Serena avanzó a tercera ronda al derrotar a Eugenie Bouchard, la finalista de Wimbledon en 2014, por 6-2, 6-2 tras dominar los cinco últimos games y ganar 16 de los 20 últimos puntos. Ese partido en la arena Rod Laver Arena precedió a la victoria del número uno mundial Novak Djokovic por 6-3, 7-5, 6-4 ante Jo-Wilfried Tsonga en una reedición de la final de 2008 en el Melbourne Park.