Retiene Pacquiao su título ante Broner

Los 40 años no se le notaron para nada en el ring al llamado "Pacman".

Manny Pacquiao despachó sin problemas al estadounidense Adrien Broner (33-4-1, 24 KO's) al llevarse una decisión unánime para retener la corona mundial de peso Welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el combate estelar que se montó el la Grand Garden Arena del Hotel MGM Grand & Casino.

Los tres jueces vieron ganar al asiático por 117-111, 116-112 y 116-112. Pacquiao dejó su récord en 61-7-2, 39 KO's.

A Pacquiao se le vio certero y con mucha velocidad, buen movimiento de cintura y no le entraron golpes. Se le vio como en sus buenos años, y eso que en diciembre acaba de llegar a las cuatro décadas.

Ahora, el púgil filipino, quien regresó al ring tras noquear en julio pasado en Kuala Lumpur al argentino Lucas Matthysse, apuntan para sacar del retiro a Floyd Mayweather Jr. y pedirle la revancha.

Previo a la pelea, el "Money" fue a desearle suerte al "Pacman", ya que una derrota del filipino habría noqueado ese millonario segundo pleito entre ambos.

Floyd y Manny se midieron en mayo de 2015, y el estadounidense se llevó una victoria por decisión unánime.

Se sabe que el regreso de Mayweather Jr. es inminente y la fecha pactada podría ser mayo.

El problema es que el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez anunció esta semana que combatirá el 4 de mayo, y aunque no se ha dicho oficialmente la sede, se tiene información que Golden Boy Promotions tiene apartada la T-Mobile Arena.

Con eso, Mayweather y Pacquiao optarían por enfrentarse después de mayo.