Responde el Madrid ante Sevilla y ya es tercero

Madrid.- Gracias a un zapatazo de Casemiro y la anotación postrera de Luka Modric, el Real Madrid cumplió una de sus mejores exhibiciones de la temporada para vencer 2-0 al visitante Sevilla ayer y escalar a la tercera posición de la Liga de España.

El brasileño Casemiro abrió el marcador con un soberbio tiro desde fuera del área a los 78 minutos, mientras que Modric cerró la cuenta en el tiempo de reposición luego de recuperar el balón y mandarlo a las redes con un disparo a la entrada del área.

La victoria en el Estadio Santiago Bernabéu sirvió para que el Madrid y su técnico argentino Santiago Solari tomasen respiro en la 20ma fecha de la Liga al llegar a 36 puntos, apoderándose en solitario de la tercera plaza. El Sevilla retrocedió al cuarto con 33.

“Necesitábamos encontrarnos con nosotros mismos y la mejor versión de nuestro juego”, comentó el capitán merengue Sergio Ramos.

El líder Barcelona, siete puntos por encima del Madrid, recibe a Leganés hoy. El Atlético de Madrid, segundo en la tabla, no perdió el paso al golear 3-0 al colista Huesca y quedar cinco puntos más que los merengues.

En líneas generales, el Madrid ofreció una de sus mejores demostraciones del presente curso. Pero no fue capaz de manifestarlo hasta que Casemiro se animó a sumarse al ataque y sacar un derechazo distante. El arquero checo Tomas Vaclik alcanzó a manotear el balón, sin poder cambiar su rumbo a la portería

“El equipo ha demostrado su espíritu ante los inconvenientes”, destacó Solari, quien tomó las riendas tras el despido de Julen Lopetegui en octubre tras sólo cuatro meses en el cargo.

La salida del delantero Cristiano Ronaldo, varias bajas por lesión y actuaciones decepcionantes de jugadores como el volante Isco Alarcón han conspirada en una temporada muy intermitente del conjunto que ha ganado las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones.

El juvenil ariete brasileño Vinicius fue el primero en insinuar peligro por los merengues cuando sacó un disparo cruzado dentro del área que fue atajado por Vaclik a los cinco minutos.

Los visitantes, que sufrieron su décima derrota en fila en el Bernabéu, también pudieron abrir la cuenta cuando Sergio Escudero se enfiló al área en un contragolpe conducido por Wissam Ben Yedder, pero su disparo salió apenas desviado a los 20.

A diferencia de muchos partidos a lo largo del campeonato, el Madrid mantuvo la presión en el campo rival.



Cae Celta pese a gol de Araujo

Valencia, España.- Al Celta de Vigo se le escabulló el empate y cayó 2-1 ante el Valencia, que marcó al 84’, en cotejo disputado en el Estadio de Balaídos.

El mexicano Néstor Araujo disputó todo el encuentro y fue quien le dio la ventaja a los célticos, con un remate a primer poste tras un tiro de esquina, al 40’.

Pero el visitante rescató en la parte final del partido, con goles de Ferrán Torres, al 71’, y de Rodrigo, al 84’.

“Hay que seguir peleando, no vamos a bajar los brazos”, aseguró Araujo tras el duelo.