Renuncia Orozco a la Zona Uno; llega Uviña

Cincuenta y cuatro días después que asumió el cargo –viernes 30 de noviembre- como jurisdiccional en esta ciudad, Felipe Orozco renunció ayer, minutos antes de la junta ordinaria que la Asociación Estatal de Beisbol celebró en Chihuahua, informó una fuente cercana a la Zona Uno.

Una versión no confirmada señaló que Fernando Uviña, presidente de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Juárez, tomaría el puesto en sustitución de Orozco Reyes.

Óscar Montes, principal inversionista de Indios de Ciudad Juárez la campaña anterior, conocido en el medio como ‘Don Boletón’, confirmó la salida de Orozco y afirmó que decidió hacerse a un lado por motivos laborales.

“Necesita preguntarle a él –a Orozco- se va por cuestiones de trabajo, eso dijo él. En este momento estoy muy ocupado con otra gente”, respondió al por qué de la renuncia del dirigente y enseguida colgó abruptamente.

Antes de la una de la tarde, Uviña atendió una llamada de este medio a su teléfono celular y aseguró desconocer la situación.

Uviña Rodríguez solicitó tiempo para informarse sobre el tema y aseguró que devolvería la llamada más tarde, pero no lo hizo.

El Diario insistió por la misma vía, Uviña ya no contestó; minutos después apagó su celular.

Orozco, quien apenas el sábado anterior presentó a Germán Leyva como manager de la tribu para la próxima temporada del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, fue contactado a su teléfono celular, pero no respondió las llamadas realizadas. Francisco Javier Fierro, presidente de la Liga Estatal de Beisbol Chihuahua, igualmente guardó silencio.



Campeonato ‘Bucky’ Pérez

Dentro de los temas tratados en la reunión se acordó que la próxima temporada del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza lleve el nombre de Ángel ‘Bucky’ Pérez, exlanzador originario de Parral, quien defendió la camisola de los Mineros.

También se pactó que los rosters de los equipos tengan un mínimo de 22 jugadores y un máximo de 30.

Otro acuerdo alcanzado consiste en que el pelotero menor que juegue el primer partido de la serie no podrá participar en el segundo, tal como sucedió el año anterior.

Mineros de Parral, Mazorqueros de Camargo y Rojos de Jiménez son los únicos equipos que jugarán los viernes, sábado y domingo sus series en casa.

Los otros siete lo harán de jueves a sábado, mismos días en que se realizará la última jornada de la justa.

Acerca de los peloteros clasificados, cada escuadra tendrá derecho a incluir cuatro en el roster, tres de ellos lanzadores, como mínimo. Los cuatro pueden ser pitchers.